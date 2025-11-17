iPhone 17 Series đắt hàng tới không ngờ tại đất nước tỷ dân

Tháng trước, trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025 của Apple, CEO Tim Cook đã đề cập rằng công ty "không thể hài lòng hơn" với sự đón nhận của người dùng đối với dòng iPhone 17 tại Trung Quốc. Hiện tại, Counterpoint Research đã có một vài số liệu về điều đó.

2 màu nổi bật của iPhone 17 Pro.

Theo đó, gần 4/5 smartphone được bán cho người tiêu dùng Trung Quốc sau ngày 19/9 đến từ dòng iPhone 17.

Mặc dù Apple không tiết lộ doanh số và thường rất kín tiếng khi bình luận về hiệu suất bán hàng ở các quốc gia hoặc khu vực cụ thể, ông Tim Cook tỏ ra đặc biệt tự tin khi thảo luận về tình hình kinh doanh của dòng iPhone 17 tại Trung Quốc sau một thời gian dài doanh số sụt giảm tại quốc gia này:

Ông Tim Cook chia sẻ như sau:

"Chúng tôi rất vui mừng với kết quả hiện tại, lượng khách hàng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái cùng với sự đón nhận dòng iPhone 17. Chúng tôi kỳ vọng sẽ quay trở lại đà tăng trưởng trong quý 4 này."

Cuối cùng, ông Cook cũng nói thêm rằng mặc dù các khoản trợ cấp gần đây của chính phủ đã giúp Apple tăng doanh số tại Trung Quốc nhưng "một số sản phẩm của hãng không đủ điều kiện nhận trợ cấp". Nói cách khác, nhu cầu đối với iPhone mới là tự nhiên.

Ảnh minh họa.

Tại Việt Nam, dòng iPhone 17 cũng được chào đón nồng nhiệt. Khởi điểm ở mức 24,99 triệu đồng, iPhone 17 được nhiều người lựa chọn do không bị tăng giá so với iPhone 16 cách đây 1 năm. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max màu cam rất được yêu thích, có giá từ 37,99 triệu đồng (phiên bản 256GB).