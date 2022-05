Không có chuyện chiếc iPhone 14 được chờ đợi nhất bị trễ hẹn

Mặc dù việc sản xuất hàng loạt iPhone 14 vẫn chưa bắt đầu nhưng việc phát triển sản phẩm này gần như đã hoàn thành, trong đó nhiều thử nghiệm sẽ được thực hiện cho đến khi các thành viên kế nhiệm gia đình iPhone 13 sẵn sàng được lắp ráp.

Bất kỳ trở ngại nào trong quá trình phát triển tại thời điểm này đều có thể dẫn đến việc phát hành chậm trễ, tuy nhiên nhà phân tích Ming-chi Kuo vừa trấn an rằng Apple có thể khắc phục sự cố để nó không ảnh hưởng đến kế hoạch mở bán iPhone ban đầu.

Nguyên nhân gốc rễ của những lo ngại này bắt nguồn từ phía Trung Quốc, nơi thực hiện các lệnh phong tỏa gần đây làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của Apple. Khi các hạn chế Covid-9 giảm bớt, Apple đã nhanh chóng hợp tác với các nhà cung cấp linh kiện quan trọng để đưa mọi thứ trở lại đúng tiến độ ban đầu.

Ông Kuo cho biết, mặc dù mọi thứ vẫn đang ở giai đoạn đầu nhưng iPhone 14 Max vẫn đang được đáp ứng tốt khi các nhà cung cấp sẵn sàng làm thêm giờ (có khả năng được Apple trả thêm tiền), kế hoạch ban đầu có thể giữ nguyên.

Không chỉ iPhone 14 Max, ông Kuo cũng tin rằng cả iPhone 14, 14 Pro và 14 Pro Max hiện đang được dự kiến ra mắt và phát hành đồng thời vào tháng 9/2022. Các báo cáo ban đầu lo ngại rằng iPhone 14 Max sẽ bị chậm trễ khoảng 3 tuần, nhưng do chính sách hỗ trợ tăng ca của Apple cùng với nhu cầu ở mức chấp nhận được, nhà sản xuất iPhone hoàn toàn đáp ứng đúng tiến độ.

Bất chấp sức hút lớn đối với gia đình iPhone 14, một nguồn tin cho biết tổng doanh số iPhone trong năm 2022 của Apple sẽ thấp hơn 20 triệu chiếc so với kỳ vọng từ giới phân tích trước đó. Điều này có nghĩa tổng doanh số iPhone trong năm 2022 sẽ đạt khoảng 220 triệu chiếc, tương đương mức đạt được vào năm 2021. Lý do cho sự sụt giảm doanh số bắt nguồn từ việc iPhone SE 2022 có doanh số thất vọng, trong khi sức hút đối với iPhone 14 và 14 Max bị suy giảm do các hạn chế về tính năng.

Tất nhiên, mức “sụt giảm” không có nghĩa là bức tranh xấu cho Apple. Như đã nói, Apple vẫn bán được 220 triệu iPhone trong năm 2022, điều này có nghĩa công ty vẫn giữ doanh số iPhone ổn định trong bối cảnh doanh số smartphone toàn cầu sụt giảm.

Nguồn: http://danviet.vn/khong-co-chuyen-chiec-iphone-14-duoc-cho-doi-nhat-bi-tre-hen-50202228595921935...Nguồn: http://danviet.vn/khong-co-chuyen-chiec-iphone-14-duoc-cho-doi-nhat-bi-tre-hen-50202228595921935.htm