Đừng hiểu sai về DxOMark để hối hận khi mua smartphone

Trước đây, những điểm số này thường xuất hiện trong bảng thông số kỹ thuật hoặc tài liệu tiếp thị, phản ánh hiệu suất chụp ảnh của thiết bị và tạo ra kỳ vọng về chất lượng camera. Tuy nhiên, sự hiểu lầm và chỉ dựa vào DxOMark để mua sắm smartphone có thể khiến người dùng phải thất vọng và hối hận về sau.

Hiểu về DxMark sẽ giúp người dùng đưa ra quyết định đúng đắn nhất có thể. Để tránh vấn đề này, chúng ta hãy cùng khám phá vai trò cách làm việc của DxOMark cũng như một số kiến thức liên quan như bài viết dưới đây.

Cách DxOMark đánh giá camera smartphone

DxOMark là một phòng thí nghiệm độc lập chuyên kiểm tra chất lượng hình ảnh, bắt đầu từ máy ảnh và ống kính, sau đó mở rộng sang camera smartphone. Kể từ khi ra mắt chiếc Pixel đầu tiên của Google, DxOMark đã trở thành tiêu chuẩn cho việc đánh giá camera trên các điện thoại cao cấp.

Kết quả DxOMark thường được nhiều người thích chụp ảnh tham khảo trước khi mua smartphone.

Hệ thống chấm điểm của DxOMark kết hợp giữa thử nghiệm thực tế và đánh giá trong phòng thí nghiệm, đo lường chất lượng ảnh và video trong nhiều điều kiện khác nhau. Một bài kiểm tra điển hình bao gồm hàng trăm hình ảnh và vài phút video, từ cảnh sáng cho đến ánh sáng yếu, với các thiết bị được thử nghiệm ở cài đặt mặc định để phản ánh trải nghiệm người dùng thực tế. Các điểm số phụ cho từng khía cạnh như Ảnh, Video, Thu phóng và Hiệu ứng bokeh (nền mờ) được tổng hợp thành một điểm số tổng thể, từ đó thể hiện hiệu suất hình ảnh chung.

Ngoài ra, DxOMark còn giới thiệu khái niệm độ tin cậy, đánh giá không chỉ hiệu suất tối đa mà còn mức độ ổn định của camera trong nhiều điều kiện khác nhau, từ ánh sáng yếu đến chuyển động, tuy nhiên điều đó chỉ giúp người dùng phân biệt các thiết bị hoạt động tốt trong các bài kiểm tra đơn giản nhưng kém hiệu quả trong thực tế.

Giá trị của điểm số DxOMark

Một trong những ưu điểm lớn nhất của việc kiểm tra camera như DxOMark là tính tiêu chuẩn hóa và nhất quán, giúp loại bỏ tính chủ quan trong các bài đánh giá trực tuyến và cung cấp điểm số cùng các chỉ số hiệu năng có thể so sánh giữa các thương hiệu khác nhau. Người dùng có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt về khả năng chụp ảnh giữa các hệ thống camera.

Cách chấm điểm của DxOMark có thể khác nhau qua từng năm.

Hơn nữa, DxOMark không chỉ đánh giá một khía cạnh duy nhất của chất lượng camera, bởi họ còn xem xét nhiều yếu tố như độ phơi sáng, màu sắc, lấy nét tự động, nhiễu, độ chi tiết và ổn định hình ảnh, mang đến cái nhìn sâu sắc mà nhiều nhà đánh giá khác không thể cung cấp. Những điểm số này cũng giúp xác định xu hướng hiệu năng camera qua các thế hệ phần cứng, giúp người dùng nhận thấy những cải tiến rõ rệt khi có cảm biến hoặc chip mới ra mắt.

Không chỉ dựa vào điểm số

Giống như số megapixel trong cảm biến máy ảnh, các con số không thể hiện toàn bộ bức tranh. Một điểm số DxOMark cao có thể cho thấy hiệu suất kỹ thuật xuất sắc trong điều kiện kiểm soát, nhưng không đảm bảo sự hài lòng thực tế. Chụp ảnh thực tế thường liên quan đến các chủ thể năng động, khoảnh khắc tự phát và ánh sáng khó đoán - những yếu tố khó có thể tái tạo trong các thử nghiệm được kiểm soát.

Môi trường chụp ảnh thử nghiệm của DxOMark thường có kiểm soát.

Ngoài ra, DxOMark thường xuyên cập nhật phương pháp chấm điểm khiến cho kết quả từ các thế hệ khác nhau không thể so sánh trực tiếp. Do đó, một điểm số cao từ năm này có thể không có ý nghĩa tương tự như điểm số cao từ năm khác. Trong cộng đồng đam mê công nghệ và nhiếp ảnh, có nhiều ý kiến trái chiều về mức độ chính xác của DxOMark trong việc phản ánh hiệu năng thực tế của máy ảnh. Mặc dù điểm số này vẫn hữu ích như một tài liệu tham khảo, nó có thể bỏ sót những sắc thái tinh tế trong việc chụp ảnh hàng ngày và sở thích cá nhân.