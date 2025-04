Sử dụng bộ sạc giá rẻ cho iPhone liệu có an toàn?

Chẳng hạn, người dùng có thể tìm thấy bộ sạc iPhone của bên thứ ba có uy tín với giá thậm chí chưa đến 400.000 đồng nếu áp các mã giảm giá trên các sàn thương mại điện tử, trong khi bộ sạc USB-C 20W cùng cáp USB-C sang Lightning có giá khoảng 1,2 triệu đồng. Sự chênh lệch giá này khiến nhiều người dùng cân nhắc việc chọn bộ sạc rẻ hơn. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu những bộ sạc giá rẻ này có an toàn cho iPhone hay không?

Các bộ sạc giá rẻ vẫn có thể đảm bảo sự an toàn nếu đến từ thương hiệu uy tín và đặc biệt là đạt chứng nhận Made for iPhone.

Theo các chuyên gia, không phải tất cả bộ sạc giá rẻ đều gây hại cho pin và hệ thống sạc của iPhone. Một số bộ sạc có thể hoạt động tốt, nhưng cũng có những bộ sạc chỉ sạc iPhone với tốc độ chậm hơn. Điều quan trọng là người dùng cần kiểm tra kỹ lưỡng bộ sạc trước khi mua, đảm bảo rằng nó không bị hỏng hóc.

Hầu hết các thiết bị sạc hiện đại, bao gồm cả iPhone, đều được trang bị hệ thống quản lý pin và sạc tiên tiến giúp bảo vệ thiết bị ngay cả khi sử dụng bộ sạc giá rẻ. Tuy nhiên, nếu sử dụng bộ sạc giá rẻ bị hỏng hóc, người dùng có thể gặp rủi ro làm hỏng iPhone của mình. Nhiều bộ sạc giá rẻ không có tính năng an toàn, có thể tiếp tục cung cấp điện ngay cả khi cáp hoặc cục nguồn bị hỏng, dẫn đến nguy cơ quá nhiệt và thậm chí cháy nổ.

Để đảm bảo an toàn, người dùng nên chọn bộ sạc của bên thứ ba được chứng nhận theo chương trình MFi của Apple. Người dùng có thể xác nhận chứng nhận này bằng cách tìm nhãn hiệu “Made for iPhone” trên hộp sạc và trên chính bộ sạc. Apple không bảo hành cho những hư hỏng do bộ sạc không được chứng nhận MFi gây ra.

Bộ sạc Apple thường có giá đắt đỏ khiến nhiều người e dè mua sắm.

Trên các bộ sạc hiện đại, nhãn hiệu MFi thường có logo Apple, trong khi trên một số bộ sạc cũ, nhãn hiệu này có hình ảnh iPhone. Một số thương hiệu đáng tin cậy cung cấp bộ sạc iPhone giá rẻ tại Việt Nam có thể kể đến như Ugreen, Baseus, Aukey hoặc Anker.