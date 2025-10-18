"Bảo vệ dữ liệu cá nhân trở thành một quyền công dân cốt lõi"

Tới tháng 9/2026, Việt Nam sẽ được FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán lên “mới nổi”, kỳ vọng sẽ mở ra làn sóng đầu tư quốc tế mạnh mẽ.

Theo dự báo của HSBC, trong 6 tháng đầu tiên, dòng vốn đầu tư thụ động vào thị trường có thể tăng thêm 1,5 - 2 tỉ USD. Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng dự báo dòng vốn ngắn hạn khoảng 5 tỉ USD sẽ đổ vào Việt Nam trước và sau khi nâng hạng.

AI và hạ tầng số là nền tảng cho mọi hoạt động trong tương lai. (Ảnh minh họa)

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là một quyền công dân cốt lõi

Đón đầu làn sóng trên không chỉ đòi hỏi hệ thống tài chính - chứng khoán Việt Nam phải hiện đại, minh bạch và có năng lực quản trị dữ liệu cao hơn, mà còn mở ra thời cơ vàng để các tổ chức tài chính đầu tư vào AI và hạ tầng dữ liệu.

Trong một hội thảo mới đây, Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm huấn luyện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) nhận định:

“Trước đây, bảo vệ dữ liệu cá nhân chỉ được coi là quyền phái sinh từ quyền riêng tư, nhưng nay đã trở thành một quyền công dân cốt lõi. Nếu không được bảo vệ, dữ liệu cá nhân sẽ trở thành sẽ trở thành mỏ vàng cho tội phạm mạng, kéo theo nguy cơ người dùng bị khai thác dữ liệu, xâm phạm đời tư và tài sản.

Trong lĩnh vực chứng khoán, dữ liệu tài chính là dữ liệu nhạy cảm nhất - từ giao dịch, biến động hay tăng trưởng tài sản. Nếu tội phạm thu thập được sẽ có rất nhiều cách xâm phạm vào đời tư và tài sản của chúng ta, do đó nhu cầu bảo vệ là bắt buộc”.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân.

Việt Nam đầu tư mạnh vào AI và hạ tầng số

Trao đổi về nội dung này, bà Hoàng Hải Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam cho biết thêm: Chuyển đổi số quốc gia đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và bảo hiểm. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang trở thành nền tảng dữ liệu tin cậy, góp phần tăng tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro trong toàn hệ sinh thái.

“Khi các tổ chức tài chính đầu tư mạnh vào AI và hạ tầng số, việc hoàn thiện hành lang pháp lý và chính sách hỗ trợ sẽ là bước đệm quan trọng để phát triển an toàn, bền vững. Với sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác công nghệ, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng hệ sinh thái dữ liệu - AI minh bạch, an toàn và hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và củng cố niềm tin của nhà đầu tư”, bà Hải Anh nói.

Tại Việt Nam, với vai trò đối tác về dịch vụ đám mây của NVIDIA, GreenNode (thuộc VNG) đang giữ lợi thế tiếp cận sớm với dòng GPU thế hệ mới của NVIDIA, từ đó phát triển hệ sinh thái giải pháp AI phục vụ doanh nghiệp Việt từ khâu xử lý dữ liệu lớn cho đến ứng dụng các mô hình AI tiên tiến như LLM (ngôn ngữ lớn).

“GreenNode theo đuổi mục tiêu xây dựng nền tảng AI có chủ quyền tại Việt Nam - nơi các tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, có thể khai thác sức mạnh của AI và dữ liệu một cách hiệu quả, an toàn và tuân thủ pháp lý”, ông Vũ Thanh Tùng - Giám đốc AI Cloud của GreenNode chia sẻ.

Trong khi đó, bà Phụng Vương, Giám đốc bảo vệ dữ liệu toàn cẩu Vinfast nhấn mạnh các doanh nghiệp Việt nên áp dụng cách tiếp cận “data privacy by design”, tức là đặt yếu tố bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cá nhân của người dùng ngay từ giai đoạn xây dựng sản phẩm, thay vì đợi dịch vụ được triển khai ở quy mô lớn mới triển khai bảo vệ dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, cùng với các chính sách như Chiến lược Phát triển Trí tuệ nhân tạo Quốc gia hay Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (hiệu lực từ ngày 1/1/2026), Việt Nam đang xây dựng hành lang pháp lý và hạ tầng số thuận lợi để hình thành một nền tài chính minh bạch, hiệu quả và an toàn dữ liệu.