Hai đứt gãy lớn nhất Mỹ có thể gây động đất kép, khiến California “rùng mình”

Nếu kịch bản đường đứt gãy San Andreas và đới hút chìm Cascadia hoạt động gần như đồng thời xảy ra, nó có thể dẫn đến thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng trên khắp bờ Tây nước Mỹ.

Chỉ một trận động đất từ một trong hai đứt gãy nói trên cũng đã đủ đe dọa nguồn lực ứng phó của Mỹ.

Được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Chris Goldfinger, nhà địa chất biển thuộc Đại học Bang Oregon, nghiên cứu cho thấy một trận động đất lớn tại một trong hai khu vực này có thể kích hoạt hoạt động địa chấn ở khu vực còn lại, hiện tượng được gọi là “kích hoạt ứng suất” (stress triggering).

Công bố trên tạp chí Geosphere, nghiên cứu chỉ ra bằng chứng về hiện tượng “đồng bộ hóa một phần” giữa hai đứt gãy. Dữ liệu trầm tích thu thập từ Ngã ba Mendocino (nơi hai mảng kiến tạo gặp nhau) cho thấy sự xuất hiện của các lớp turbidite bất thường, vốn là dấu hiệu điển hình báo hiệu động đất.

Hai đứt gãy “dò sóng” nhau gây siêu động đất

Theo Goldfinger, cấu trúc của các lớp trầm tích này có dấu hiệu bị đảo ngược, cho thấy có thể đã xảy ra hai trận động đất liên tiếp, chỉ cách nhau vài năm, thậm chí vài phút. Bằng chứng lịch sử cũng cho thấy những sự kiện chồng chéo về thời gian giữa Cascadia và San Andreas, trong đó lần đồng bộ gần nhất được xác định vào khoảng năm 1700.

Ảnh minh họa cảnh báo về siêu địa chấn và sóng thần Cascadia.

Goldfinger ví hiện tượng này như việc “hai đứt gãy dò sóng radio của nhau”, khi một trận động đất ở nơi này có thể khiến nơi kia “bắt sóng” và phát nổ theo sau.

Dù đã hơn 300 năm kể từ lần động đất kép gần nhất, Goldfinger cảnh báo rằng nguy cơ này chưa hề biến mất. Một trận động đất lớn ở chỉ một trong hai đứt gãy cũng đủ làm cạn kiệt nguồn lực ứng phó của toàn nước Mỹ; còn nếu cả hai cùng hoạt động, San Francisco, Portland, Seattle và Vancouver có thể rơi vào tình trạng khẩn cấp toàn diện.

Goldfinger nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng bằng chứng cho thấy mối liên kết này là rất mạnh mẽ. Điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ nhất, bởi nếu điều đó xảy ra, sẽ không có nhiều thời gian để phản ứng”.