iPhone X thành sản phẩm 'lỗi thời'

Bên cạnh iPhone X, danh sách được Apple cập nhật ngày 14/8 còn có MacBook Pro 15 inch phiên bản 2018. Các thiết bị này sẽ ngừng được cung cấp mọi dịch vụ sửa chữa phần cứng và linh kiện thay thế tại các cửa hàng Apple Store cũng như mạng lưới ủy quyền trên toàn cầu, đặt dấu chấm hết cho vòng đời sử dụng của thiết bị trong hệ sinh thái Apple.

iPhone X trình làng vào tháng 11/2017, một thập kỷ sau khi mẫu iPhone đầu tiên ra mắt năm 2007. Dù là thế hệ sau iPhone 8, Apple bỏ qua tên gọi iPhone 9 theo thông lệ để nhấn mạnh vào năm "thứ 10" của iPhone. Hãng sau đó ra các dòng nâng cấp, mở rộng như iPhone Xs, Xr, Xs Max trước khi quay lại cách đặt tên theo số thứ tự như hiện nay.

iPhone X với màn hình tràn viền, lần đầu có hệ thống Face ID. Ảnh: Tom's Guide

Thông thường, Apple xếp một sản phẩm vào danh sách "lỗi thời" sau 7 năm kể từ khi ngừng phân phối. iPhone X dừng bán vào tháng 9/2018 và là một trong số ít sản phẩm được kéo dài thời gian hỗ trợ hơn thông lệ. Công ty thường làm điều này với sản phẩm quan trọng và mang tính biểu tượng, như iPhone 5 cũng được hỗ trợ thêm gần 6 năm.

iPhone X được đánh giá là một trong những mẫu iPhone đột phá nhất. Sản phẩm lần đầu sử dụng tấm nền OLED với viền màn hình mỏng đều bốn cạnh, ngoại trừ phần diện tích cho camera trước và hệ thống nhận diện khuôn mặt. Công nghệ uốn cong mép dưới màn hình để đạt độ mỏng từng là một trong những chủ đề được giới phân tích nhắc đến nhiều nhất sau khi điện thoại ra mắt.

Cùng với thiết kế tràn viền, iPhone X cũng loại bỏ phím Home - trang bị mang tính biểu tượng của iPhone trước đó. Hãng thay thế bằng cảm biến Face ID với trải nghiệm mở khóa nhanh và bảo mật hơn so với các giải pháp nhận diện khuôn mặt cùng thời.

Ý tưởng iPhone 20. Ảnh: 9to5mac

Một số nguồn tin cho biết Apple có thể cũng sẽ bỏ qua tên gọi "iPhone 19" để ra mắt iPhone 20 vào năm 2027 nhân kỷ niệm 20 năm. Máy dự kiến có nhiều đột phá về thiết kế như màn hình cong tràn bốn cạnh, cùng hệ thống Face ID dưới màn hình.