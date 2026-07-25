Vì sao nhiều người dùng nên bỏ qua chu kỳ nâng cấp iPhone tiếp theo?

Theo các báo cáo gần đây, Apple đang nghiên cứu một mẫu iPhone đặc biệt để kỷ niệm 20 năm ra mắt, dự kiến sẽ được giới thiệu vào năm 2027. Thiết kế mới này hứa hẹn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với những bản nâng cấp thông thường.

Apple đang chuẩn bị cho một khoảnh khắc iPhone X thứ hai?

Nếu những tin đồn này là chính xác, đây có thể là lần thiết kế lại lớn nhất của iPhone kể từ khi iPhone X ra mắt vào năm 2017, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử sản phẩm. Trọng tâm của thiết kế mới dường như sẽ là màn hình. Bloomberg đưa tin rằng Apple đang phát triển một thiết kế với mặt kính uốn cong liên tục quanh cả bốn cạnh của điện thoại, từ đó tạo ra vẻ ngoài liền mạch hơn so với thiết kế phẳng hiện tại.

Ngoài ra, trang The Information cho biết Apple đã thử nghiệm các nguyên mẫu với viền màn hình cực mỏng, chỉ còn lại một dải kim loại hẹp xung quanh các cạnh, nơi đặt các nút vật lý. Công ty cũng đang nỗ lực hướng tới một màn hình hoàn toàn liền mạch, không có phần cắt cho camera hay cảm biến Face ID.

Face ID sẽ được chuyển xuống dưới màn hình trong phiên bản năm sau?

Thách thức nào cho Apple?

Giới chuyên gia nhận định, việc giấu các thành phần của Face ID mà không làm giảm chất lượng hình ảnh hoặc độ chính xác của cảm biến là một thách thức lớn. Mặc dù Apple đã nghiên cứu công nghệ nhận diện khuôn mặt và camera selfie dưới màn hình trong nhiều năm, nhưng các báo cáo cho thấy công ty vẫn chưa có giải pháp hoàn hảo.

Hướng đi này cho thấy Apple đang có tham vọng lớn hơn so với những bản cập nhật thông thường. Kỷ niệm 20 năm là cơ hội để công ty tạo ra một “khoảnh khắc iPhone X” mới cho thế hệ thiết bị tiếp theo. Thời điểm này cũng rất quan trọng cho thị trường smartphone, khi chu kỳ nâng cấp đã chậm lại do các thiết bị hiện tại đã đáp ứng hầu hết nhu cầu của người dùng.

Những nâng cấp khiến dòng iPhone 18 năm nay chưa thực sự hấp dẫn?

Trước khi mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt, một số thiết bị khác dự kiến sẽ được giới thiệu. Các báo cáo cho thấy iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay, cùng mẫu iPhone màn hình gập được đồn đoán từ lâu. Trong khi đó, dòng iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e và iPhone Air 2 cũng được cho là sẽ ra mắt vào đầu năm 2027.

Liệu Apple có thực sự cho ra mắt một chiếc iPhone gần như toàn màn hình vào dịp kỷ niệm 20 năm hay không vẫn còn phải chờ xem, nhưng rõ ràng công ty đang hướng tới một sự thay đổi lớn trong thiết kế công nghiệp, không chỉ là một cải tiến nhỏ. Đây là lý do khiến người dùng nên bỏ qua chu kỳ nâng cấp iPhone vào năm nay, và tất nhiên cả đầu năm sau.