Lý do “tai thỏ” vẫn tồn tại trên iPhone đến tận ngày nay

Mặc dù đã được thu gọn và thậm chí tồn tại dưới dạng Dynamic Island, Apple vẫn đang nỗ lực hoàn thiện thiết kế tai thỏ trên iPhone của mình. Ở lần ra mắt đầu tiên vào năm 2007, thiết kế màn hình còn dày phần viền trên và dưới. Đến năm 2017, hãng tạo bước ngoặt với iPhone X, lần đầu đưa “tai thỏ” lên màn hình để chứa camera trước và hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID.

Các biến thể khác nhau của "tai thỏ" trên iPhone qua các thế hệ.

Giải pháp này giúp tăng diện tích hiển thị, nhưng cũng gây tranh cãi vì ảnh hưởng đến trải nghiệm thị giác. Dù vậy, thiết kế nhanh chóng trở thành đặc trưng của iPhone và được nhiều hãng Android học theo.

Qua các thế hệ, Apple liên tục thu nhỏ hoặc biến đổi phần khuyết trên iPhone. Từ “tai thỏ” lớn trên iPhone X, hãng chuyển sang dạng “Dynamic Island” trên các mẫu iPhone mới, vừa hiển thị thông báo vừa che giấu cụm cảm biến. Tuy nhiên, về bản chất đây vẫn là cách xử lý phần cứng chưa thể ẩn hoàn toàn dưới màn hình.

Theo đánh giá từ Gizchina, sau gần 20 năm kể từ khi iPhone xuất hiện, phần khuyết này vẫn là “dấu hiệu cuối cùng” cho thấy mặt trước thiết bị chưa đạt tới thiết kế toàn màn hình thực sự.

Biến thể Dynamic Island mới xuất hiện lần đầu tiên trên iPhone 14 Pro.

Apple sắp thay đổi hay vẫn dậm chân tại chỗ?

Việc duy trì thiết kế tai thỏ qua nhiều thế hệ iPhone đang tạo ra áp lực đối với Apple khi nhiều hãng đối thủ như Samsung hay các thương hiệu Trung Quốc đã thử nghiệm camera ẩn dưới màn hình hoặc thiết kế không “đục lỗ”.

Động thái này khiến Apple đứng trước bài toán phải thay đổi để tránh bị xem là bảo thủ trong chính phân khúc cao cấp. Nhiều khả năng, Apple sẽ chọn cột mốc 2027 - thời điểm iPhone tròn 20 năm ra đời - để giới thiệu một thiết kế “toàn màn hình thực sự”, không còn tai thỏ hay bất kỳ phần cắt nào.

Mặc dù vậy, với một công ty vốn nổi tiếng về sự thận trọng như Apple, nếu công nghệ camera dưới màn hình chưa đạt chất lượng mong muốn, hãng có thể tiếp tục duy trì các giải pháp trung gian thay vì vội vàng thay đổi.

Nhưng sự tồn tại của "tai thỏ" sắp đi đến hồi kết?

Sự tồn tại kéo dài của “tai thỏ” trên iPhone của Apple cho thấy một thực tế: trong thiết kế smartphone, việc cân bằng giữa thẩm mỹ và công nghệ vẫn là bài toán chưa có lời giải hoàn hảo. Cho dù đó là một công ty lớn như Apple, cách giải quyết vẫn cần thêm thời gian.