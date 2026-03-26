Galaxy A37 và A57 lộ giá cực "chát", khi máy tầm trung chạm ngưỡng flagship

Trước thềm ra mắt, một bản ghi nhớ nội bộ dành cho các đại lý lớn tại Ấn Độ đã hé lộ mức giá "khủng" của dòng Galaxy A năm nay. Theo đó, để sở hữu phiên bản thấp nhất của Galaxy A57, người dùng sẽ phải bỏ ra 62.499 INR (khoảng 17,5 triệu đồng) – mức giá vốn thường chỉ dành cho các dòng flagship đời cũ hoặc các phiên bản rút gọn của dòng S cao cấp.

Giá bán của Galaxy A57 không hề "tầm trung" như phân khúc nó đang thuộc về.

Lý do đằng sau mức giá được cho là "điên rồ" này không hẳn nằm ở tham vọng lợi nhuận của Samsung mà xuất phát từ cuộc khủng hoảng linh kiện. Giá chip nhớ DRAM và NAND flash đã liên tục tăng phi mã và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong ít nhất 2 năm tới. Điều này buộc Samsung phải loại bỏ hoàn toàn phiên bản bộ nhớ thấp 128 GB trên Galaxy A57 và đẩy giá niêm yết lên cao để bù đắp chi phí sản xuất đầu vào.

Mặc dù gây tranh cãi về giá, nhưng Galaxy A57 vẫn là cái tên rất đáng chờ đợi khi là thiết bị đầu tiên trang bị chip Exynos 1680. Với kiến trúc 4nm tiên tiến và bộ xử lý thần kinh (NPU) mạnh mẽ, Samsung đang cố gắng bù đắp cho mức giá cao bằng những trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp và hiệu năng đồ họa từ AMD, vốn trước đây chỉ dành riêng cho dòng S.

Thông tin rò rỉ về giá bán của cặp đôi Galaxy A sắp ra mắt.

Với việc các chương trình khuyến mãi "đặt trước" (early bird) bị cắt giảm đáng kể, người tiêu dùng trong năm 2026 đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt là smartphone tầm trung không còn rẻ.

Liệu cấu hình mạnh mẽ và các tính năng AI có đủ sức thuyết phục người dùng mở hầu bao giữa thời điểm "bão giá" linh kiện như hiện nay? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ khi sản phẩm chính thức lên kệ.