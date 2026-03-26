Vivo tung bộ đôi smartphone V70 và V70 FE với pin tới 7.000mAh

Vivo vừa chính thức ra mắt bộ đôi smartphone vivo V70 và vivo V70 FE. Trong đó, V70 là sản phẩm được đồng chế tác cùng ZEISS, tập trung vào công nghệ nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Vivo V70 (phải) và V70 FE (trái).

V70 sở hữu hệ thống camera đa dạng bao gồm camera siêu tele ZEISS 50MP, camera chính ZEISS OIS 50MP, camera góc siêu rộng ZEISS 8MP và camera selfie nhóm ZEISS 50MP có khả năng lấy nét tự động. Sản phẩm này tích hợp chế độ sân khấu AI hỗ trợ zoom lên đến 10x, khả năng quay video 4K 60fps và tính năng khử nhiễu âm thanh AI.

V70 được trang bị bộ nhớ LPDDR5X, lưu trữ UFS 4.1 và hệ thống tản nhiệt buồng hơi diện tích lớn. Máy sử dụng màn hình OLED 1.5K kích thước 6,59 inch với tần số quét 120Hz, tích hợp cảm biến vân tay siêu âm 3D thế hệ 2.

Viên pin BlueVolt trên thiết bị có dung lượng 6.500mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W và đạt chuẩn kháng bụi, nước IP68/IP69. Về thiết kế, máy có khung hợp kim nhôm, mặt lưng kính AG với các tùy chọn màu sắc là "golden hour", xám ánh kim và đen huyền quang.

Đối với V70 FE, thiết bị được định vị là flagship nhiếp ảnh với camera AI 200MP, cảm biến 1/1.56 inch và chống rung CIPA 4.0. Máy hỗ trợ công nghệ tăng cường ống kính tele cho khả năng zoom 30x và tính năng cắt ảnh với độ thu phóng lên đến 900%.

Điểm nhấn của dòng FE là viên pin BlueVolt dung lượng 7.000mAh kết hợp sạc siêu tốc 90W. Thiết bị có chế độ siêu tiết kiệm pin giúp duy trì 21,6 giờ chờ khi chỉ còn 5% dung lượng và cam kết độ bền pin lên đến 5 năm.

Cấu hình của V70 FE bao gồm vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 - Turbo, màn hình AMOLED 1.5K và hệ thống loa kép stereo đối xứng. Máy có độ dày 7,59mm, nặng khoảng 200g và cũng đạt chuẩn kháng nước IP68/IP69. Các phiên bản màu sắc của dòng này gồm "muse purple", xanh đại dương và bạc ánh lam.

Cả hai sản phẩm đều vận hành trên hệ điều hành OriginOS 6, tích hợp loạt công cụ AI như thời tiết ma thuật, xóa vật thể, tìm kiếm AI, phụ đề AI và Gemini.

Về giá bán, V70 FE có giá khoảng 14 triệu đồng cho bản 8GB RAM/256GB ROM và khoảng 16 triệu đồng cho bản 12GB RAM/256GB ROM. Trong khi đó, V70 phiên bản 8GB RAM/256GB ROM có giá gần 18 triệu đồng và phiên bản 12GB RAM/256GB ROM là gần 20 triệu đồng.