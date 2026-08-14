iFan sẽ phải chờ iPhone Ultra lâu hơn

Apple sắp chính thức công bố chiếc iPhone màn hình gập vốn đã được đồn đoán từ lâu tại sự kiện tháng 9. Thiết bị mang tên nội bộ "iPhone Ultra" đã là chủ đề bàn tán trong nhiều năm qua.

Mặc dù công ty dự kiến ​​giới thiệu sản phẩm tại sự kiện nhưng nhiều khả năng một số thị trường sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Mỹ sẽ là thị trường đầu tiên "lên kệ" sản phẩm này trong khi các thị trường khác sẽ nhận được vào những tháng sau đó.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Theo một nhà cung cấp linh kiện giấu tên tại Trung Quốc chia sẻ với Channel News, sự chậm trễ này "chủ yếu do các vấn đề về nguồn cung và giá bán". Nguồn tin này cũng cho biết thêm: "Chúng tôi tin rằng công ty cũng đang gặp khó khăn trong khâu thử nghiệm các mẫu sản phẩm đã được hoàn thiện".

Việc chuỗi cung ứng gặp hạn chế là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Các báo cáo hiện tại cho thấy, mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không ra mắt cùng lúc với iPhone 18 Pro vào tháng 9, thay vào đó sẽ được tung ra thị trường vào mùa xuân năm sau.

Theo Channel News, các nhà mạng tại Úc cũng xác nhận rằng thiết bị này sẽ không có mặt trên thị trường cùng thời điểm với iPhone 18.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple áp dụng chiến lược phát hành sản phẩm mới theo từng giai đoạn. Apple Vision Pro là một ví dụ điển hình khi được ra mắt tại Mỹ trước, sau đó mở rộng sang các quốc gia khác.

Sự chậm trễ đó xuất phát từ tốc độ sản xuất thấp. Kính Apple Vision Pro là một thiết bị khá phức tạp trong quy trình sản xuất.

Tương tự, iPhone Ultra sẽ là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple và kiểu dáng mới này có sở hữu số lượng đặt hàng ban đầu khiêm tốn hơn. Các số liệu hiện tại cho thấy đơn đặt hàng cho thiết bị này ở mức 10 triệu chiếc, tăng so với con số 7 hoặc 8 triệu chiếc được đề cập trước đó.

Tuy nhiên, bất chấp số lượng đơn đặt hàng được coi là "thấp", Apple vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của sản phẩm này. Một báo cáo cho thấy, "Nhà Táo" đang phát triển thế hệ iPhone Ultra thứ ba, dự kiến ​​có thể ra mắt vào năm 2028.