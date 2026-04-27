VNeID chưa cập nhật số điện thoại: Lỗi hệ thống hay do người dùng?

Sau khi Thông tư 08/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ ngày 15/4, nhu cầu xác thực thông tin thuê bao di động tiếp tục tăng cao. Tại các điểm giao dịch của Viettel, VinaPhone và MobiFone, lượng người dân đến làm thủ tục vẫn duy trì ở mức cao, dù nhiều người đã hoàn tất xác thực từ trước qua hình thức trực tuyến.

Theo ghi nhận, không ít thuê bao đã thực hiện xác thực bằng căn cước công dân gắn chip, sinh trắc học hoặc nhận diện khuôn mặt, đồng thời nhận được thông báo xác nhận đăng ký chính chủ từ nhà mạng. Tuy nhiên, khi kiểm tra trên ứng dụng VNeID, nhiều người lại chưa thấy thông tin số điện thoại hiển thị trong mục “Ví giấy tờ”.

Chưa thấy số điện thoại trên VNeID: Đừng vội lo, nguyên nhân nằm ở “độ trễ” dữ liệu.

Trường hợp của anh Trần Đức Nam (Hoàng Liệt, Hà Nội) là một ví dụ. Dù đã hoàn tất các bước xác thực, mục “Số điện thoại” trên ứng dụng vẫn để trống. Điều này khiến anh băn khoăn liệu có cần thực hiện thêm thao tác nào trên VNeID hay không, và lo ngại nguy cơ bị khóa SIM nếu chưa được ghi nhận đầy đủ.

Theo quy định, kể từ khi Thông tư có hiệu lực, các doanh nghiệp viễn thông có thời hạn 30 ngày để tổng hợp và gửi danh sách thuê bao đã đăng ký về cơ quan quản lý căn cước thuộc Bộ Công an. Dữ liệu sau đó sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đồng bộ lên ứng dụng VNeID.

Khi quá trình này hoàn tất, người dùng có thể tra cứu toàn bộ số điện thoại đứng tên mình trên tất cả nhà mạng, đồng thời xác nhận số đang sử dụng hoặc loại bỏ các thuê bao không còn nhu cầu. Đây được xem là bước quan trọng nhằm siết chặt quản lý thuê bao, hạn chế tình trạng SIM rác và các hành vi lợi dụng thông tin cá nhân.

Đại diện một nhà mạng cho biết, do số lượng thuê bao cần xử lý là rất lớn, việc đồng bộ dữ liệu không thể hoàn thành ngay lập tức. Trong trường hợp chưa thấy thông tin hiển thị trên VNeID, người dùng nên kiên nhẫn chờ thêm vài ngày rồi kiểm tra lại để thực hiện xác nhận.

Bên cạnh việc tra cứu trên VNeID, người dùng cũng có thể kiểm tra thông tin thuê bao bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB Số giấy tờ (CCCD/CMND) gửi 1414, hoặc sử dụng ứng dụng, tổng đài chăm sóc khách hàng của từng nhà mạng.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nếu phát hiện số điện thoại lạ không phải do mình đăng ký, người dùng cần nhanh chóng liên hệ nhà mạng để khóa hoặc hủy thuê bao. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro bị lợi dụng thông tin cá nhân cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong bối cảnh dữ liệu đang được đồng bộ trên diện rộng, việc chậm hiển thị thông tin trên VNeID được đánh giá là hiện tượng tạm thời. Người dùng được khuyến cáo theo dõi, kiểm tra định kỳ và thực hiện xác nhận khi hệ thống cập nhật đầy đủ.