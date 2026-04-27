'28 ngày địa ngục' ở Meta

Meta hôm 23/4 công bố kế hoạch cắt giảm 10% nhân lực, đồng thời dừng tuyển dụng khoảng 6.000 vị trí, có hiệu lực từ cuối tháng 5. Lãnh đạo công ty cho biết việc điều chỉnh sẽ giúp vận hành hiệu quả hơn, cũng như bù đắp cho những khoản đầu tư khác.

"Tôi biết điều này khiến mọi người sẽ phải sống trong tình trạng mơ hồ suốt gần một tháng tới. Thông thường chúng tôi sẽ hoàn thiện mọi chi tiết trước khi công bố tình hình, nhưng thông tin bị rò rỉ khiến tôi muốn chia sẻ những gì mình biết vào lúc này", Giám đốc nhân sự Janelle Gale viết trên diễn đàn nội bộ của Meta.

Bên dưới bài đăng, các nhân viên đặt ra nhiều câu hỏi cũng như tỏ ra lo ngại. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên ứng dụng Blind. Đây là nền tảng cho phép người tham gia bình luận ẩn danh về công việc và công ty họ đang làm. Người đăng ký tài khoản phải cung cấp địa chỉ email công việc, chức danh, vị trí... để nền tảng có thể đánh giá trạng thái nghề nghiệp trước khi chấp nhận hoạt động. Mạng xã hội này cũng thường xuyên gửi yêu cầu xác thực qua email sau một thời gian nhất định nhằm xác định một người còn làm tại công ty đó hay không.

Trên đó, bài đăng có tiêu đề "28 ngày địa ngục" đang thu hút sự chú ý lớn, khi một người đặt câu hỏi làm gì để có động lực làm việc trong một tháng tới. "Tôi đang tự thúc đẩy bản thân làm những thứ có thể đưa vào hồ sơ cá nhân để tìm công việc mới", một người trả lời.

Một số nhân viên cho biết tin đồn sa thải đã được bàn luận trong nội bộ công ty từ lâu, nên thông báo từ giám đốc nhân sự làm giảm bớt một phần sự mơ hồ. Ngược lại, nhiều người nói thông tin chỉ khiến họ thêm bồn chồn, áp lực vì chưa rõ nhóm nào sẽ bị cắt giảm.

"Đây là tuần đầu làm việc của tôi, nhưng cũng có thể là lúc tôi ra đi", một người viết.

Một nhân viên lại cho rằng nằm ngoài danh sách cũng chưa hẳn là tin tốt, đề cập tới hàng loạt đợt cắt giảm việc làm ở Meta kể từ năm 2022. "Tôi thấy rất lo lắng về khả năng thoát đợt sa thải này. Tất cả đều hiểu mọi chuyện sẽ ngày càng xấu đi với những người ở lại. Công việc sẽ dồn đống nhiều hơn, trong khi hàng loạt yếu tố khác ở công ty cũng ngày càng đi xuống", người này viết.

Logo Meta trong một sự kiện ở TP HCM. Ảnh: Bảo Lâm

Đây không phải lần đầu những nhân viên này đối mặt với tình trạng cắt giảm việc làm. Họ khẳng định sẽ vừa tiếp tục công việc như bình thường vừa chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và cố gắng hết sức trong lúc chờ cập nhật thông tin mới. "Tôi luôn nghĩ mình sẽ mất việc trong vòng hai tháng tới, dù ban lãnh đạo có nói gì đi nữa, nên công việc vẫn sẽ diễn ra bình thường", người này nói thêm.

Dưới bài đăng của bà Gale, một nhân viên thắc mắc liệu họ có được nhận khoản chi trả cổ tức bằng cổ phiếu vào ngày 15/8, vốn có gói thu nhập, hay không. Giám đốc nhân sự Meta đáp rằng những nhân viên trong diện sa thải sẽ bị cắt hợp đồng trước ngày này và không được nhận.

Trên nền tảng Blind, một số nhân viên Meta cũng đặt câu hỏi tại sao công ty không đưa ra thỏa thuận thôi việc tự nguyện như Microsoft. Tập đoàn phần mềm hôm 23/4 đề xuất khoản chi một lần cho hàng nghìn nhân viên để họ chủ động nghỉ việc sớm, trong khi Google cũng từng áp dụng biện pháp tương tự.