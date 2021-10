iPhone SE 3 bị trì hoãn, lộ diện iPhone SE Plus

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Chuyên gia rò rỉ chuỗi cung ứng màn hình Ross Young vừa cho biết iPhone SE 3 có thể đã bị trì hoãn ra mắt sau hai năm, khiến ngày phát hành tiềm năng của nó là 2024.

Đầu năm nay đã có những báo cáo cho biết iPhone SE 3 với 5G và chip A14 Bionic có khả năng sẽ được phát hành trong nửa đầu năm 2022. Đó sẽ là mẫu smartphone ở phân khúc tầm trung trong loạt iPhone SE nhằm cung cấp cho người dùng lựa chọn smartphone cấu hình tốt, giá rẻ từ Apple. Điện thoại này dự kiến sẽ sở hữu thiết kế của iPhone SE 2020 hoặc thậm chí là iPhone XR.

Việc Young đưa ra thông tin nói rằng iPhone SE 3 bị trì hoãn có thể khiến người dùng thất vọng, tuy nhiên một tin vui là Apple có thể sẽ có một chiếc iPhone giá cả tốt ra mắt vào năm tới được gọi là iPhone SE Plus. Theo Young, iPhone SE Plus 2022 sẽ có màn hình LCD 4,7 inch giống như iPhone 8 nhưng bổ sung thêm kết nối 5G.

Nếu đúng như vậy thì iPhone SE tiếp theo cũng sẽ có pin 1.821 mAh khá nhỏ và độ phân giải màn hình 1334 x 750 pixel của iPhone 8. Về mặt tích cực, mặc dù thiết kế của iPhone 8 ngày nay đã khá lỗi thời nhưng nó vẫn có mặt lưng bằng kính cao cấp với khung nhôm cùng trọng lượng chỉ 148 gram.

iPhone SE Plus có thể cũng sẽ đi kèm với khả năng chống bụi và nước IP67 của iPhone 8. Để mở khóa điện thoại, người dùng sẽ dựa vào cảm biến Touch ID hình tròn quen thuộc. Vẫn chưa rõ mức giá tiềm năng cho mẫu iPhone SE Plus này, nhưng việc iPhone SE 2020 có giá từ 399 USD sẽ khiến giá cho iPhone SE Plus có thể ở trong phạm vi này.

