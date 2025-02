Camera iPhone 16e có nhiều tính năng hơn những gì bạn thấy

Nếu bạn đang sử dụng iPhone 8 Plus hoặc iPhone XS, có thể bạn sẽ cảm thấy rằng mẫu iPhone mới nhất của Apple có vẻ như là một phiên bản hạ cấp về camera. Tuy nhiên, thực tế là camera của iPhone mới nhất sở hữu nhiều tính năng vượt trội hơn so với những gì bạn thấy.

Quay ngược về năm 2016, Apple đã giới thiệu iPhone 7 Plus, mẫu điện thoại đầu tiên trang bị hệ thống camera kép. Ngoài camera góc rộng tiêu chuẩn, iPhone 7 Plus còn có ống kính tele, cho phép zoom quang 2x mà không làm giảm chất lượng hình ảnh như khi sử dụng zoom kỹ thuật số. Đặc biệt, iPhone 7 Plus cũng giới thiệu chế độ chụp ảnh Chân dung, sử dụng hệ thống camera kép để tạo hiệu ứng mờ hậu cảnh.

iPhone 7 Plus là mẫu iPhone đầu tiên trang bị hệ thống camera kép.

Năm 2017, Apple nâng cấp hệ thống camera trên iPhone 8 Plus và iPhone X, tiếp tục cung cấp zoom quang 2x với ống kính tele riêng biệt. Đến năm 2018, iPhone XS ra mắt với hai ống kính cung cấp ảnh 1x và 2x mà không cần zoom kỹ thuật số.

iPhone XS ra mắt với hai ống kính chụp ảnh 1x và 2x mà không cần zoom kỹ thuật số.

Bước sang năm 2019, Apple đã thay đổi hoàn toàn với iPhone 11 và iPhone 11 Pro. iPhone 11 có hai ống kính, trong đó camera thứ hai chụp ảnh góc siêu rộng ở mức 0,5x thay vì tele 2x. Để có camera tele 2x, người dùng cần chọn iPhone 11 Pro, sản phẩm đầu tiên của Apple có ba camera: góc siêu rộng, góc rộng và tele.

iPhone 14 Pro đã nâng cấp ống kính tele từ 2x lên 3x và camera chính lên 48 megapixel.

Kể từ dòng iPhone 11, hai camera có nghĩa là góc rộng và góc siêu rộng, trong khi ba camera bao gồm tele, góc rộng và góc siêu rộng. Năm 2022, iPhone 14 Pro đã nâng cấp ống kính tele từ 2x lên 3x và camera chính lên 48 megapixel, cho phép chụp cả 1x và 2x từ cùng một ống kính.

iPhone 16 Pro tiếp tục sử dụng ba camera để chụp 0,5x, 1x/2x và 5x.

Mới đây, iPhone 16 Pro tiếp tục sử dụng ba camera để chụp 0,5x, 1x/2x và 5x, trong khi iPhone 16 tiêu chuẩn có hai camera cho 0,5x và 1x/2x. Đặc biệt, mẫu iPhone 16e chỉ trang bị một camera sau với cảm biến 48 MP, nhưng vẫn có khả năng chụp cả 1x và 2x mà không cần zoom kỹ thuật số.

iPhone 16e chỉ có một camera sau nhưng vẫn có thể chụp1x và 2x mà không cần zoom kỹ thuật số.

Đối với mẫu máy mới nhất của Apple, iPhone 16e chỉ có một camera sau với cảm biến 48 megapixel. Giống như các mẫu iPhone gần đây, iPhone 16e có thể chụp cả 1x và 2x mà không cần zoom kỹ thuật số chỉ với một ống kính duy nhất.

Vì lý do đó, camera đơn trên iPhone 16e tương đương với hệ thống camera kép trên iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X và iPhone XS, với cảm biến mới nâng cấp vượt trội. Đây thực sự là một bước tiến đáng kể cho một hệ thống camera đơn, mặc dù ban đầu nó có vẻ giống với camera của iPad hơn.