Tìm ra phương pháp xử lý pin lithium-ion cũ với hiệu suất khó tin

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Worcester, Massachusetts (Mỹ), vừa công bố một phương pháp tái chế pin lithium-ion mới hứa hẹn mang lại hiệu quả cao và tính bền vững. Bản tóm tắt nghiên cứu được đăng tải trên Tech Xplore, trong khi chi tiết nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Energy Storage Materials.

Tái chế pin lithium-ion là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Phương pháp tái chế thủy luyện mà nhóm nghiên cứu áp dụng có nhiều ưu điểm so với các phương pháp truyền thống, vốn thường không thu hồi hiệu quả vật liệu từ pin lithium-ion và tiêu tốn nhiều năng lượng. Đặc biệt, phương pháp mới này tập trung vào việc tái chế vật liệu catốt hỗn hợp niken-nghèo, loại vật liệu phổ biến trong pin lithium-ion.

Kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp này có khả năng thu hồi hơn 92% niken, mangan và coban từ pin, đồng thời chuyển đổi chúng thành bột catốt với hiệu suất cao. Đáng chú ý, quy trình này tiêu tốn ít hơn 8,6% năng lượng so với các phương pháp khác và giảm 13,9% lượng khí thải carbon.

Khám phá này không chỉ giải quyết những thách thức trong ngành công nghiệp pin lithium-ion mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về loại pin này trong các công nghệ năng lượng sạch như xe điện. Nếu không có các phương pháp tái chế hiệu quả, rác thải pin sẽ ngày càng gia tăng.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh pin lithium-ion được sử dụng ngày càng nhiều.

Người đứng đầu nghiên cứu, Giáo sư Yan Wang, nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chứng minh rằng có thể tạo ra pin hiệu suất cao từ vật liệu tái chế ở quy mô lớn, điều này rất cần thiết để xây dựng chuỗi cung ứng pin bền vững và linh hoạt hơn”.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng phát hiện nói trên sẽ được áp dụng như một giải pháp quản lý chất thải pin, bảo vệ tài nguyên môi trường và hỗ trợ nguồn cung cấp vật liệu trong tương lai. Với những tiến bộ công nghệ này, việc tái chế và tái sử dụng pin lithium-ion sẽ trở nên hiệu quả hơn, từ đó góp phần giảm thiểu chất thải và hạn chế sự phụ thuộc vào việc khai thác các kim loại quan trọng.