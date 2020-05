iPhone SE 2020 tiếp tục là "đại công thần" tại Trung Quốc của Apple

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 13:30 PM (GMT+7)

iPhone SE 2020 thực sự đã giúp Apple tăng doanh số điện thoại thông minh tại Trung Quốc vào tháng Tư vừa qua.

Theo kết quả nghiên cứu thị trường gần đây nhất, Apple đang tiếp tục phục hồi tại Trung Quốc sau dịch COVID-19. Công ty đã bán ra được khoảng 3,9 triệu iPhone trong tháng 4 với khoảng 24% là iPhone SE 2020.

iPhone SE 2020.

Ước tính, doanh số iPhone tháng 4 tăng 160% so với tháng 3 năm nay nhưng vẫn giảm 60% so với tháng 4 năm 2019. Mức tăng này không gây ngạc nhiên vì Trung Quốc đã giảm bớt các biện pháp cách ly và thị trường nói chung đang có dấu hiệu phục hồi. Tổng doanh số điện thoại thông minh tại nước này tăng 94% so với tháng 3 và tổng sản lượng smartphone được xuất xưởng là 40,8 triệu chiếc.

Điều thú vị là một số nhà bán lẻ tại nước này đang được hưởng lợi lớn từ việc mở khóa kích hoạt (lockdown) cho iPhone. Chẳng hạn, trang web thương mại điện tử Tmall của Trung Quốc đã bán được nhiều hơn khoảng 40% iPhone trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái và nhiều hơn 33% so với tháng 3.

Nhiều cửa hàng Apple Store tại các quốc gia khác vẫn đóng cửa.

Các dịch vụ của Apple cũng đang tiếp tục tăng - mang về 1,53 tỷ USD cho Apple Music và iCloud vào tháng Tư, tăng khoảng 7% so với tháng Ba. Theo các nhà phân tích CINNO, iPhone SE 2020 được ra mắt vào giữa tháng 4 nhưng vẫn chiếm tới 24% tổng doanh số iPhone trong tháng đó. Điều này cho thấy chiếc iPhone giá phải chăng này chính là “đại công thần” của hãng.

Nguồn: http://danviet.vn/iphone-se-2020-tiep-tuc-la-dai-cong-than-tai-trung-quoc-cua-apple-50202027513288388.htm