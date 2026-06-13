iPhone 18 Pro ghi điểm nhờ màu sắc rò rỉ được khen là “quyến rũ nhất”

Chuyên gia công nghệ Jon Rettinger đã chia sẻ hình ảnh của iPhone 18 Pro Max với lựa chọn màu sắc Dark Cherry mới và nhanh chóng thu hút người hâm mộ. Trong khi giới công nghệ đang bàn luận về những nâng cấp phần cứng trên iPhone 18 Pro, các lựa chọn màu sắc sắp ra mắt của Apple thực sự nhận được quan tâm, đặc biệt khi màu Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro đã gây sốt vào năm ngoái.

Màu Dark Cherry sẽ thay thế Cosmic Orange xuất hiện trên iPhone 17 Pro.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Jon Rettinger cho biết những hình ảnh màu Dark Cherry (hay đỏ anh đào) của iPhone 18 Pro được ông đăng tải không sử dụng bất kỳ công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) nào để tạo ra hoặc chỉnh sửa hình ảnh.

Quan trọng hơn, báo cáo này càng củng cố những tin đồn lâu nay về việc Apple sẽ làm mới bảng màu cho dòng sản phẩm cao cấp sắp tới của hãng. Nhiều thông tin từ chuỗi cung ứng cho thấy iPhone 18 Pro sẽ có các màu sắc nổi bật như Xanh nhạt, Xám đậm và Đỏ anh đào, trong số này khả năng cao nhất là phiên bản màu đỏ anh đào sẽ thay thế màu cam trên dòng iPhone 17 Pro hiện tại.

Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa màu sắc bắt mắt và cảm giác cao cấp luôn là thách thức đối với các nhà sản xuất smartphone. Màu Dark Cherry được rò rỉ trông rất rực rỡ nhưng không quá lòe loẹt, mang phong cách tinh tế và sang trọng, phù hợp với môi trường công sở chuyên nghiệp.

Một số cái nhìn "đời thường" của màu Dark Cherry trên nguyên mẫu iPhone 18 Pro rò rỉ.

Thông tin rò rỉ này càng làm tăng độ tin cậy cho những phát hiện về linh kiện gần đây. Chỉ tuần trước, một thông tin khác đã hé lộ khung kim loại của cả ba phiên bản iPhone 18 Pro. Giờ đây, thông tin mới nhất cho thấy thiết kế đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Nếu những hình ảnh này chính xác, có thể thấy rằng Apple đang ưu tiên sự tinh tế và hoàn thiện hơn là những thay đổi thiết kế triệt để trong năm nay.