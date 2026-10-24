Chi hơn 100 triệu đồng mua iPhone gập, người dùng mong đợi gì ở chiếc điện thoại giá cao ngất?

iPhone Duo khiến người mua có những lý do khác nhau để xuống tiền: người tò mò công nghệ mới, người muốn trải nghiệm, người cân nhắc tính hữu ích trong công việc, cuộc sống.

Nhận máy tại TopZone Hàm Nghi (TP.HCM), anh Nguyễn N., bày tỏ: “Tôi không phải là người sành công nghệ, chiếc điện thoại tôi đang dùng đã hơn 5 năm. Lần này chọn mua iPhone gập, cũng có phần… mạo hiểm”.

iPhone Duo có giá niêm yết từ gần 65 triệu đồng đến hơn 103 triệu đồng, tùy phiên bản dung lượng. Ảnh: QN

Chị Thanh X. thì tiết lộ tò mò: “Hôm iPhone 18, tôi được chồng mua tặng, giờ thì đến lượt ông xã. Tôi cũng có thể xài ké, trải nghiệm công nghệ mới”.

Trong khi đó, anh Lê H. quan tâm nhiều hơn đến việc chiếc điện thoại có đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hay không.

Theo thông tin sản phẩm, với thiết kế gập, iPhone Duo cho phép chuyển đổi giữa màn hình ngoài nhỏ gọn và màn hình bên trong rộng hơn. Đây cũng là điểm khác biệt khiến sản phẩm thu hút những người đã quen sử dụng iPhone qua nhiều thế hệ.

Với nhiều người “ghiền” công nghệ, sức hấp dẫn không chỉ nằm ở việc sở hữu sản phẩm mới mà còn ở cơ hội khám phá cách sử dụng khác trước. Tuy nhiên, điều họ kỳ vọng không dừng ở cảm giác mới lạ khi mở hộp, mà còn là khả năng khai thác thiết kế gập trong công việc và sinh hoạt hằng ngày.

iPhone Duo thiết kế gập, kết hợp màn hình ngoài nhỏ gọn và màn hình trong rộng thu hút sự khám phá của giới sành công nghệ. Ảnh: QN

Thêm điều đáng cân nhắc, theo góc nhìn của anh H., màn hình lớn hơn có thực sự giúp đọc tài liệu, xem nội dung và xử lý thông tin thuận tiện hơn. Nếu những thay đổi này không tạo ra khác biệt rõ ràng trong thói quen sử dụng, mức giá cao sẽ trở thành yếu tố khiến người dùng phải suy nghĩ.

Theo ghi nhận, người thích công nghệ có thể muốn trải nghiệm thiết kế mới, trong khi người sử dụng điện thoại phục vụ công việc cần những tiện ích thiết thực hơn.

Sáng 23/10, những chiếc iPhone Duo đầu tiên được bàn giao cho khách hàng đặt trước tại TP.HCM. Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Điện Máy Xanh, riêng buổi sáng, hệ thống đã giao gần 200 máy. Tổng số máy dự kiến bàn giao trong ngày gần 2.000 chiếc.

Khách hàng nhận iPhone Duo tại cửa hàng TopZone Hàm Nghi, TP.HCM, sáng 23/10. Ảnh: QN

Trong đợt đặt hàng đầu tiên, phiên bản 256GB chiếm khoảng 60% tổng đơn, màu trắng chiếm khoảng 70%. Tại các hệ thống Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và TopZone, hoạt động đặt cọc, bàn giao sản phẩm tiếp tục diễn ra.

iPhone Duo có 4 phiên bản dung lượng, giá niêm yết lần lượt 64,99 triệu đồng cho bản 256GB, 71,49 triệu đồng cho bản 512GB, 84,49 triệu đồng cho bản 1TB và 103,99 triệu đồng cho bản 2TB.