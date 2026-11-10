Hai con của Jensen Huang nhận lương triệu USD, giữ vị trí gì tại Nvidia?

Ngày 8/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra trước các thông tin cho rằng ông Huang từng là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

CEO Nvidia Jensen Huang tại Seoul, Hàn Quốc ngày 5/6. Ảnh: Joint Press Corps

Nvidia từ lâu nổi bật trong giới công nghệ nhờ quy mô nhân sự tương đối nhỏ và cơ cấu quản lý ít tầng nấc. Không có một nhân vật số hai hay người kế nhiệm rõ ràng, Jensen Huang trực tiếp điều hành phần lớn hoạt động của công ty, đồng thời ngày càng giao nhiều trách nhiệm cho thế hệ tiếp theo trong gia đình.

Hai người con của ông, gồm con gái Madison Huang và con trai Spencer Huang, đều làm việc tại Nvidia. Nico Caprez, chồng Madison, cũng là nhân sự của tập đoàn.

Ông đưa cả hai người con vào những bộ phận kinh doanh quan trọng. Madison Huang dành phần lớn thời gian làm việc tại Omniverse, mảng phần mềm được xem là có vai trò then chốt trong chiến lược mở rộng hoạt động của Nvidia vượt ra ngoài lĩnh vực phần cứng.

Madison Huang, con gái lớn của Jensen Huang là Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm Nvidia Ommiverse và Robotics. Ảnh: News1

Madison thường tháp tùng cha trong các chuyến công tác và là thành viên của nhóm lãnh đạo nhỏ được gọi không chính thức là "The Band". Nhóm này thường đi cùng Jensen Huang, hỗ trợ ông chuẩn bị và điều phối các buổi thuyết trình, phát biểu trước công chúng, theo những người am hiểu hoạt động nội bộ công ty.

Trong khi đó, Spencer Huang làm việc tại bộ phận robot của Nvidia. Theo các nhân viên, anh có tính cách kín đáo và ít nói hơn người chị năng động, quyết liệt.

Báo cáo ủy quyền của Nvidia công bố hồi tháng 5 cho biết tổng thù lao của Spencer trong năm tài chính 2026 là 1,3 triệu USD, còn Madison nhận 1,2 triệu USD.

Cả hai không đi theo con đường nghề nghiệp truyền thống trước khi gia nhập Nvidia. Madison từng theo học tại Học viện Ẩm thực Mỹ và Le Cordon Bleu, đồng thời làm việc cho tập đoàn hàng xa xỉ LVMH.

Spencer từng chuyển đến Đài Bắc, mở một quán cocktail được nhiều người biết đến, trước khi trở lại Mỹ học MBA tại Đại học New York.

Tuần trước, Madison Huang và chồng mới cưới Nico Caprez tham dự buổi dạ tiệc do Jensen Huang tổ chức nhằm gây quỹ cho Nhà hát Opera San Francisco. Sự kiện quy tụ nhiều lãnh đạo nổi bật trong ngành trí tuệ nhân tạo.

Trong bài phát biểu chúc mừng tại buổi tiệc, CEO Nvidia cảm ơn con gái vì những dấu ấn cá nhân mà cô mang đến cho sự kiện. Không gian được trang trí cầu kỳ, lấy cảm hứng từ sân khấu vở opera "Đám cưới Figaro" của Mozart, tác phẩm được biểu diễn sau đó cùng đêm.

Thực đơn phục vụ khách gồm nhiều món khai vị như bánh Wellington nhân thịt bò, cá ngừ thái lát mỏng và một loại cocktail whisky mang tên Bá tước Almaviva, nhân vật trong vở opera. Thông tin được một người tham dự sự kiện chia sẻ.

Caprez bắt đầu hẹn hò với Madison khi cả hai cùng học trường kinh doanh tại London. Anh gia nhập Nvidia năm 2024 với vai trò quản lý phát triển doanh nghiệp và được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch phụ trách tăng trưởng hạ tầng AI toàn cầu Nvidia vào tháng 1/2026.

Từng là vận động viên trượt tuyết đổ đèo chuyên nghiệp, Caprez hiện là một trong những lãnh đạo phụ trách quan hệ của Nvidia với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây mới nổi, đồng thời tham gia triển khai chiến lược cung cấp bảo đảm tài chính cho khách hàng.

Jensen Huang và vợ, Lori Huang, gặp nhau khi cùng học tại Đại học bang Oregon. Khi đó, ông 17 tuổi, còn bà 19 tuổi.

Trong một cuộc trò chuyện trước công chúng, Jensen Huang kể rằng ông từng nói với Lori rằng bà sẽ đạt toàn điểm A nếu học cùng ông mỗi tuần.

"Vì thế, tôi có một cuộc hẹn vào mỗi Chủ nhật", ông kể. Jensen Huang cũng từng hứa rằng khi ông bước sang tuổi 30, bà sẽ trở thành CEO của một công ty.

Lori thường xuyên đồng hành cùng chồng tại các sự kiện và hiện giữ chức chủ tịch quỹ từ thiện gia đình, tổ chức có tài sản khoảng 9 tỷ USD.

Gần đây, Jensen Huang nói với các lãnh đạo cấp cao rằng kể từ khi kết hôn, Lori đã làm mọi thứ cho ông, từ ký giấy tờ đến quản lý tài chính gia đình. Theo một người có mặt, ông còn đùa rằng mình thậm chí không biết địa chỉ nhà riêng và chưa từng phải tự thanh toán hóa đơn.

Khi thành lập Nvidia năm 1993, Jensen Huang đã có con. Vợ chồng ông nuôi dạy các con tại San Jose trước khi chuyển đến một ngôi nhà ở Los Altos Hills, California.

Hai người con lớn lên cùng các sự kiện của Nvidia, trong đó có hội nghị công nghệ thường niên GTC. Jensen Huang từng nói với một người bạn thân của gia đình rằng ước mơ của ông là một ngày nào đó một trong các con sẽ điều hành Nvidia.

Trong một cuộc họp toàn thể nhân viên, ông từng nhận xét rằng cha mẹ sẽ không giới thiệu con mình vào làm việc nếu họ không đủ năng lực đảm nhận vị trí đó. Ông cũng nói đùa rằng đôi khi con cái của nhân viên còn làm tốt hơn chính cha mẹ chúng, theo những người tham dự cuộc họp.