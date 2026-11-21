Anthropic vừa có màn IPO lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic vào ngày 19/11 trên sàn Nasdaq (mã giao dịch: ANT) đã biến đại đa số nhân sự của startup trí tuệ nhân tạo (AI) non trẻ này thành triệu phú USD chỉ sau một đêm, thậm chí nhiều người bước vào hàng ngũ siêu giàu.

Theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý, quy mô nhân sự của Anthropic tính đến tháng 9 năm nay đạt 5.300 người. Sau khi công ty định giá cổ phiếu IPO ở mức 83 USD/cổ phiếu và khép lại phiên giao dịch đầu tiên với mức định giá thị trường đạt 1.760 tỷ USD, dữ liệu từ nền tảng theo dõi cổ phần doanh nghiệp tư nhân Hill.com cho thấy cấu trúc tài sản của đội ngũ nhân viên công ty (thường gọi nội bộ là "Ants") đã thay đổi ngoạn mục:

Khoảng 5.100 nhân viên - tương đương 96% tổng nhân sự - đang nắm giữ lượng cổ phần trị giá trên 1 triệu USD. Có tới 2.800 nhân viên sở hữu khối tài sản cổ phiếu vượt mức 10 triệu USD. Khoảng 600 nhân viên chính thức gia nhập câu lạc bộ siêu triệu phú với giá trị cổ phần nắm giữ trên 100 triệu USD.

"Điều gây ngạc nhiên nhất ở đây là tốc độ diễn ra quá nhanh", ông Andrew Benson, nhà sáng lập kiêm CEO của Hill, chia sẻ với CNN hôm 19/11, đồng thời lưu ý tỷ lệ nghỉ việc tại Anthropic cực kỳ thấp. "Từ lâu đã có thể thấy rõ Anthropic là một con tàu tên lửa, điều đó chắc chắn khiến nhân sự không muốn rời đi vì họ hiểu rõ chi phí cơ hội phải đánh đổi lớn đến mức nào".

Tại Thung lũng Silicon, việc các công ty khởi nghiệp trả thù lao kết hợp giữa tiền lương và cổ phần thưởng là thông lệ phổ biến để giữ chân nhân tài cho tới ngày niêm yết hoặc sáp nhập.

Tuy nhiên, rất ít startup đạt được quy mô và tốc độ tăng trưởng thần tốc như Anthropic. Được thành lập năm 2021, tính đến cuối năm 2024 công ty này vẫn có chưa đầy 1.000 nhân viên.

Để so sánh, tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã mất hơn hai thập kỷ hoạt động dưới dạng công ty tư nhân trước khi thực hiện thương vụ IPO đình đám vào tháng 6 năm nay, tạo ra khoảng 4.400 triệu phú trên tổng số 22.000 nhân viên.

Thương vụ niêm yết của Anthropic cũng mang nét đặc biệt khi cho phép nhân sự nội bộ (không phải nhà sáng lập) được chốt lời ngay trong ngày giao dịch đầu tiên.

Thông thường, các đợt IPO áp đặt thời gian hạn chế giao dịch nhằm tránh áp lực bán tháo. Tuy nhiên, Anthropic đã thiết kế một lộ trình giải tỏa cổ phần phân tầng phức tạp, cho phép nhân viên không thuộc nhóm sáng lập được bán tối đa 10% lượng cổ phiếu nắm giữ ngay khi cổ phiếu lên sàn.

(Theo CNN)