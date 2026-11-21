Giám đốc điều hành của Anthropic, Dario Amodei (ở giữa) và các lãnh đạo khác ăn mừng trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty hôm thứ Năm. Ảnh: Brendan McDermid/Reuters

Cổ phiếu Anthropic đóng cửa ở mức 97,17 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu tiên trên Nasdaq, tăng 17% so với giá IPO là 83 USD.

Công ty chính thức giao dịch trên Nasdaq ngay sau giữa trưa, với mã chứng khoán ANT và mức giá mở cửa 111,50 USD/cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 30,4% so với giá IPO được xác định hôm 18/11, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của giới đầu tư, theo nhận định của các nhà phân tích.

Trong đợt IPO, Anthropic huy động được 81,3 tỉ USD thông qua việc bán 980 triệu cổ phiếu với giá 83 USD/cổ phiếu. Công ty cũng dự kiến huy động thêm 26 tỉ USD, nâng tổng số vốn lên 107 tỉ USD.

Theo The New York Times, công ty AI mới 5 năm tuổi này hiện nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Thành công của đợt IPO cũng giúp giá trị công ty tăng gấp đôi so với mức định giá cách đây 6 tháng.

Sau khi mở cửa, cổ phiếu Anthropic có lúc tăng lên 111,50 USD, vốn hóa thị trường đạt 2.000 tỉ USD nhưng sau đó giảm về khoảng 100 USD/cổ phiếu. Chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500 cũng giảm 1% sau khi khởi đầu phiên giao dịch tích cực.

Kết thúc phiên, vốn hóa pha loãng hoàn toàn của Anthropic đạt khoảng 1.800 tỉ USD, với hơn 846 triệu cổ phiếu được giao dịch trong ngày.

Màn chào sàn ấn tượng diễn ra bất chấp hàng loạt lo ngại có thể ảnh hưởng đến đợt IPO, bao gồm tốc độ bùng nổ của ngành AI, nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu, tốc độ phát triển công nghệ và các quy định quản lý.

Hai nhà sáng lập rung chuông khai mạc phiên giao dịch Nasdaq

Tại Nasdaq MarketSite, nằm giữa Quảng trường Thời đại ở New York, đồng sáng lập kiêm CEO Dario Amodei và chị gái ông, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Anthropic Daniela Amodei, đã cùng rung chuông khai mạc phiên giao dịch lúc 9h30 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ.

CEO Dario Amodei, người từng được đào tạo về vật lý, thành lập Anthropic năm 2021 cùng một nhóm nhà nghiên cứu rời OpenAI.

Trong bài phát biểu tại Nasdaq, ông đề cập đến những lo ngại về an toàn AI và cam kết công ty sẽ bảo đảm các hệ thống AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người.

“Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và những nhiệm vụ khó khăn nhất liên quan đến an toàn AI vẫn đang ở phía trước”, ông nói.

Theo Amodei, đội ngũ nhân tài đã giúp Anthropic xây dựng những hệ thống AI có năng lực hàng đầu cần tập trung nhiều hơn nữa vào việc kiểm tra kỹ lưỡng, thậm chí nhiều lần, để bảo đảm các hệ thống này an toàn và tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của con người.

“Để khẳng định rõ ràng, chúng tôi sẽ điều chỉnh tiến độ huấn luyện và triển khai các hệ thống AI, dành ra khoảng thời gian cần thiết để có đủ cơ sở tin tưởng rằng chúng an toàn và sẽ luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người”, ông nhấn mạnh.

Theo TechCrunch, lập trường của ông Amodei về quản lý AI nhận được sự ủng hộ từ một số nhân vật lớn trong ngành công nghệ, gồm tỉ phú Elon Musk của SpaceX, CEO OpenAI Sam Altman và Giám đốc Google DeepMind Demis Hassabis.

Bảy nhà sáng lập sở hữu khối tài sản khổng lồ hàng chục tỷ USD

Đà tăng trưởng mạnh mẽ của Anthropic giúp tài sản của mỗi người trong số 7 nhà sáng lập tăng vọt lên đến hàng chục tỉ USD.

7 nhà đồng sáng lập này - tất cả đều từng làm việc tại OpenAI - bao gồm CEO Dario Amodei, Chủ tịch Daniela Amodei, Giám đốc công nghệ tính toán Tom Brown, Giám đốc khoa học Jared Kaplan, kiến trúc sư trưởng Sam McCandlish, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu khả năng diễn giải AI Christopher Olah và Jack Clark, lãnh đạo Viện Anthropic.

Theo hồ sơ IPO, mỗi người nắm giữ khoảng 240 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ sở hữu tương đối đồng đều. Tính theo mức giá IPO 83 USD/cổ phiếu, khối cổ phiếu của mỗi nhà sáng lập có giá trị trên giấy tờ vào khoảng 20 tỷ USD, theo CBS News. Nếu định giá Anthropic đạt mức 2.000 tỷ USD, tài sản cổ phần của từng người có thể tăng lên khoảng 27-29 tỷ USD, theo ước tính của Fortune. Trong khi đó, The New York Times ước tính các nhà sáng lập có thể sở hữu cổ phần trị giá ước tính từ 26,5-27 tỉ USD, theo.

Trong đó, Tom Brown, người từng tham gia xây dựng mô hình GPT-3 tại OpenAI, là một trong những nhà sáng lập sở hữu lượng cổ phiếu lớn nhất. Dario Amodei và Daniela Amodei là hai nhân vật nổi bật nhất của nhóm, từng đảm nhiệm các vị trí nghiên cứu và chính sách cấp cao tại OpenAI trước khi ra đi. Jared Kaplan có nền tảng nghiên cứu vật lý lý thuyết, trong khi Sam McCandlish chuyên về huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn. Christopher Olah tập trung nghiên cứu khả năng diễn giải AI, còn Jack Clark có kinh nghiệm về chính sách công nghệ và hiện phụ trách nghiên cứu tác động xã hội của AI.

Đáng chú ý, cả 7 nhà sáng lập từng cam kết dành 80% cổ phần cá nhân tại Anthropic cho các mục đích thiện nguyện, dù cam kết này chưa có tính ràng buộc pháp lý và có thể được thay đổi. Họ cũng cùng nắm quyền biểu quyết đặc biệt thông qua một loại cổ phiếu có quyền biểu quyết cao, giúp nhóm duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với hoạt động quản trị công ty. Như vậy, màn IPO không chỉ đưa Anthropic lên hàng những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới mà còn có thể biến 7 nhà nghiên cứu từng rời OpenAI thành những tỷ phú công nghệ mới.

Ngoài ra, các nhân viên công ty, những người thường tự gọi mình bằng biệt danh thân mật “Ants” (những chú kiến), cũng có cơ hội trở thành triệu phú và những người sở hữu tài sản hàng trăm triệu USD.

Tuy nhiên, bên ngoài sàn Nasdaq, đợt IPO cũng vấp phải sự phản đối của nhiều nhóm hoạt động xã hội và nhân quyền.

Các nhà hoạt động thuộc một số tổ chức như RAD Collective, ACT UP và New York Communities for Change đã tập trung biểu tình, sử dụng loa phóng thanh để phản đối sự phát triển của AI.

Ian Nielson, đồng lãnh đạo RAD Collective, mang theo biểu ngữ có dòng chữ “Ngăn chặn các tài phiệt công nghệ”.

“Tôi biểu tình ở đây để phản đối sự tập trung quyền lực vào tay một số rất ít tài phiệt công nghệ, cũng như việc các công ty này đưa ra những quyết định cực kỳ rủi ro về tương lai của chúng ta mà không có sự đồng thuận”, ông Nielson nói với China Daily.

Ông cho rằng không thể để các doanh nghiệp công nghệ tự do vận hành và phát triển những công nghệ này mà không chịu sự giám sát của bất kỳ thiết chế dân chủ nào.

Ông Kenny Moll, một nhà hoạt động vì công bằng khí hậu, cũng tham gia biểu tình. Ông cho rằng AI đang làm dấy lên nhiều lo ngại trong xã hội, thậm chí chính các CEO của những công ty phát triển công nghệ này cũng từng công khai bày tỏ những quan ngại lớn.

Ông Moll nhấn mạnh cần có thêm các quy định và giới hạn đối với những doanh nghiệp AI, đặc biệt khi hoạt động của họ có sự hỗ trợ từ nguồn tiền thuế của người dân.

Doanh thu tăng vọt nhưng khoản lỗ vẫn rất lớn

Theo CNBC, trong 9 tháng tính đến ngày 30/9, Anthropic ghi nhận doanh thu 33,24 tỉ USD, tăng mạnh so với mức 2,545 tỉ USD trong cả năm 2025 được công bố trong bài viết.

Tuy nhiên, công ty cũng ghi nhận khoản lỗ ròng lên tới 104 tỉ USD trong giai đoạn 9 tháng này. Bản cáo bạch IPO cho biết khoản lỗ trong cùng kỳ năm 2025 là 25,1 tỉ USD.

Các nhà phân tích nhận định màn chào sàn của Anthropic có thể mở đường cho những doanh nghiệp AI khác lên sàn chứng khoán, trong đó có đối thủ lớn nhất của công ty là OpenAI.

Đáng chú ý, Anthropic lên sàn Phố Wall chỉ 5 tháng sau khi SpaceX, công ty của tỷ phú Elon Musk, thực hiện một đợt IPO cũng lập kỷ lục, huy động 87,5 tỉ USD.

Anthropic cho biết công ty luôn đặt vấn đề an toàn AI lên hàng đầu. Năm 2022, công ty từng quyết định chưa phát hành chatbot Claude ra công chúng do những lo ngại nội bộ về an toàn. Sản phẩm chỉ chính thức được giới thiệu vào tháng 3/2023, sau khi OpenAI đã ra mắt ChatGPT.

Trong khi đó, đồng sáng lập Anthropic Jack Clark cho rằng thời điểm xuất hiện các nhà nghiên cứu AI có năng lực vượt trội con người có thể được đẩy sớm lên năm 2027, khi tốc độ phát triển công nghệ tiếp tục tăng nhanh, theo The New York Times.