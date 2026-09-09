Microsoft xác nhận điều được mong đợi trên Windows 11

Theo đó, Microsoft đang lên kế hoạch cho một bản nâng cấp lớn dành cho Windows 11 nhằm cải thiện hiệu suất của hệ điều hành này, đặc biệt là thời gian khởi động trên các hệ thống PC yếu với RAM 8 GB.

Microsoft đang nỗ lực tăng tốc khởi động của Windows 11 ngay cả trên PC với RAM 8 GB

Kế hoạch của Microsoft được lãnh đạo của công ty là Mark Linton, Phó Chủ tịch phụ trách Windows & Thiết bị của Microsoft, xác nhận với trang công nghệ Windows Latest tại sự kiện IFA 2026 diễn ra vào đầu tháng 9 ở Berlin, Đức. Theo xác nhận của Linton, Microsoft đang thực hiện những cải tiến đáng kể về tốc độ khởi động và khả năng phản hồi của Windows Hello.

Windows Hello là phương thức đăng nhập an toàn trên Windows 11, thường sử dụng webcam hỗ trợ hồng ngoại để nhận diện khuôn mặt. Việc cải thiện tốc độ đăng nhập và thời gian khởi động sẽ giúp người dùng truy cập vào màn hình desktop nhanh chóng hơn.

Người dùng Windows 11 vẫn cần chờ đợi thêm thời gian

Mặc dù vậy, ở thời điểm hiện tại, các cải tiến này của Windows 11 vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa được thử nghiệm trên các bản dựng nội bộ. Tuy nhiên, Microsoft cam kết sẽ nâng cao hiệu suất khởi động trong các bản cập nhật sắp tới.

Windows Latest nhấn mạnh rằng việc cải thiện hiệu suất là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Microsoft nhằm làm cho Windows 11 hoạt động mượt mà hơn, với các menu và ứng dụng tải nhanh hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh laptop với RAM 8 GB đang trở lại phổ biến vì tình trạng thiếu hụt RAM, Microsoft cũng đang nỗ lực để đảm bảo Windows 11 hoạt động hiệu quả trên các thiết bị có cấu hình bộ nhớ thấp.

Mark Linton cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục cải thiện những yếu tố cơ bản và tối ưu hóa để 8 GB RAM hoạt động tốt trên các máy tính”. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ ước tính nào về mức độ cải thiện hiệu suất có thể đạt được trong tương lai gần.