"Hot mom" Instagram gây chú ý khi làm mẹ đơn thân nuôi 4 con

Trang mirrordaily đưa tin, một hot mom tên Lâm Du Tâm (29 tuổi) ở Đài Loan (Trung Quốc), còn có biệt danh là "mẹ Bánh Bao", mới đây đã chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình khiến dân mạng chú ý. Cô cho rằng, đôi khi “một mình làm mẹ” lại nhẹ nhõm hơn việc xây dựng gia đình với một người khác. Điều này khiến gần 500 nghìn người theo dõi của cô trên trang Instagram xôn xao.

Theo chia sẻ của cô, cuộc hôn nhân đầu tiên của cô chỉ kéo dài khoảng 3 tháng sau khi đăng ký kết hôn. Thế nhưng, những thông tin lan truyền trên mạng cho thấy 4 đứa con của cô không cùng một người cha. Trước tin đồn này, cô không lên tiếng giải thích, cho rằng đây là vấn đề về đời sống riêng tư nên không muốn tiết lộ.

Trong bài viết mới, “mẹ Bánh Bao” khẳng định cô có thể tự mình đảm nhận nhiều vai trò trong gia đình, từ tài chính đến chăm sóc con cái.

“Tiền bạc, sự đồng hành, gia đình, sự nghiệp, một mình tôi đều có thể lo được”, cô viết.

Đặc biệt, cô nhấn mạnh sự đồng hành với con cái quan trọng hơn tiền bạc. Cô kể từng nhiều lần tranh cãi với cha của các con về việc dành thời gian cho con.

Hiện tại cô là mẹ đơn thân của 4 đứa con.

Theo cô, hai bên thậm chí từng thống nhất rằng cuối tuần phải dành cho gia đình. Nếu muốn ra ngoài tận hưởng cuộc sống riêng, cô không phản đối, nhưng cho rằng ít nhất người lớn cần dành thời gian dành cho con trước, chờ con đi ngủ rồi mới đi.

Về việc xây dựng một gia đình, yêu cầu của cô về người bạn đời vốn không quá cao. Cô không đòi hỏi đối phương phải kiếm thật nhiều tiền hay hy sinh toàn bộ thời gian riêng. Tuy nhiên, điều khiến cô mệt mỏi là đối phương không thực hiện những điều đã hứa, thậm chí còn khiến gia đình phát sinh thêm nhiều vấn đề.

“Có hai người nhưng chỉ một người gánh vác mới là điều mệt mỏi nhất”, cô chia sẻ.

Từ những trải nghiệm buồn về hôn nhân, cô dần nhận ra rằng việc một mình chăm sóc gia đình không đáng sợ như mình từng nghĩ. Điều khiến cô kiệt sức hơn là phải trông chờ một người cùng chia sẻ trách nhiệm nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn do mình đảm nhận.

Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Hiện tại, cô không còn đặt kỳ vọng vào việc sẽ có ai đó xuất hiện để thay mình gánh vác. Thay vào đó, cô lựa chọn tự chăm sóc các con và đảm bảo chúng có cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mình.

“Mỗi khi các con cần sự đồng hành, tôi nhất định sẽ ở đó. Khi chúng ngoảnh lại, chúng luôn có thể tìm thấy mẹ”, cô viết.

Lâm Du Tâm cũng đưa ra quan điểm gây chú ý về khái niệm “gia đình trọn vẹn”. Theo cô, một gia đình hoàn chỉnh không nhất thiết phải có cả cha và mẹ cùng sống dưới một mái nhà.

Với trẻ nhỏ, điều quan trọng hơn là có người yêu thương, dành thời gian và luôn đặt chúng trong lòng. Ngược lại, một gia đình có đủ hai người lớn nhưng một người thường xuyên vắng mặt chưa chắc đã mang lại cảm giác trọn vẹn cho trẻ.

Sau những trải nghiệm đã qua, “mẹ Bánh Bao” cho biết cô không hối tiếc khi lựa chọn một mình gánh vác trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ.