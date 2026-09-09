Nữ cựu tuyển thủ bất ngờ "viral cõi mạng" bởi thân hình như AI

Trang Ettoday đưa tin, Akane Araki là một cựu tuyển thủ cầu lông Nhật Bản, cũng là một người nổi tiếng trên Instagram và TikTok. Mới đây, cô thu hút sự chú ý trên MXH sau khi đăng tải video khoe vóc dáng trong một buổi chụp hình. Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng hình thể săn chắc, cô thường bị hiểu nhầm là một sản phẩm do AI tạo ra.

Video khoe vóc dáng thu hút hơn 10 triệu triệu lượt xem

Akane hiện 29 tuổi, từng đại diện Nhật Bản thi đấu cầu lông. Với chiều cao 1,76 m, cô sở hữu vóc dáng nổi bật của một vận động viên chuyên nghiệp.

Video viral hơn 10 triệu lượt xem.

Trong bài đăng của mình, nữ cựu tuyển thủ còn hài hước so sánh vóc dáng của mình với Fujiko Mine, nhân vật nổi tiếng trong bộ truyện tranh và anime Lupin the Third. Video nhanh chóng gây chú ý, đạt hơn 10 triệu lượt xem và trên 50.000 lượt thích.

Dân mạng cho rằng, tỷ lệ cơ thể của Akane quá hoàn hảo để có thể là người thật. Video thậm chí bị nghi ngờ là hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI.

Trước những bình luận này, Araki chia sẻ lại bài đăng và khẳng định: “Đây không phải AI. Tôi là người thật”.

Cô thường xuyên cosplay các nhân vật trong anime.

Nữ vận động viên cho biết cô bắt đầu chơi cầu lông từ năm 7 tuổi và có khoảng 17 năm gắn bó với bộ môn này. Sau khi giải nghệ, cô tiếp tục dành khoảng 5 năm tập luyện để thay đổi vóc dáng, từ hình thể đặc trưng của một vận động viên sang diện mạo nữ tính hơn.

Akane thừa nhận việc bị nhầm là sản phẩm AI khiến cô có phần buồn, bởi đằng sau vóc dáng hiện tại là nhiều năm tập luyện và nỗ lực của chính cô.

Từ mặc cảm vì quá cao đến tự tin khoe vẻ ngoài

Theo chia sẻ của nữ cựu tuyển thủ, trong môi trường mà phụ nữ thường được kỳ vọng phải có vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai, cô từng cảm thấy tự ti vì bản thân cao và có khung xương lớn.

Ảnh 7 năm trước của cô khiến dân mạng không thể tin nổi.

Cô từng mong muốn mình có thể trở thành một cô gái bình thường, thay vì luôn nổi bật vì chiều cao và vóc dáng của một vận động viên.

Gần đây, Araki tiếp tục đăng bức ảnh chụp 7 năm trước, thời điểm cô vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp, để so sánh với hình ảnh hiện tại.

Thế nhưng, đằng sau lượng tương tác khổng lồ, cô lại bộc lộ một khía cạnh khác của việc bất ngờ trở thành tâm điểm MXH. Trên trang cá nhân của mình, cô viết rằng dù chủ đề liên quan đến cô ngày càng được quan tâm và lượng người theo dõi cũng tăng lên, số người thực sự ủng hộ cô lại không tăng tương ứng.

Cô thẳng thắn chia sẻ: “Có rất nhiều sự chú ý, lượng người theo dõi cũng tăng nhưng thực tế là những người thực sự ủng hộ tôi vẫn không tăng. Thành thật mà nói, tôi hơi buồn. Rốt cuộc tôi phô bày bản thân như vậy là vì điều gì? Tôi đã cố gắng như vậy vì điều gì?”.

Mặc dù vậy, dân mạng đều công nhận rằng hình thể hiện tại của cô quá hoàn hảo, đó là công sức mà cô đã chăm chỉ luyện tập suốt nhiều năm. Cuối cùng, cô cũng đã vượt qua mặc cảm và tự tin với chính cơ thể của mình.