Anker công bố pin sạc dự phòng không dây từ tính nhanh chưa từng có

Tại triển lãm IFA 2026 ở Berlin (Đức), Anker vừa công bố loạt sản phẩm mới tại triển lãm IFA 2026, nổi bật là pin sạc dự phòng không dây MagGo Power Bank 2 Pro, Laptop Charger Pro, MagStand Charging Station và hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời Anker SOLIX Solarbank Max.

Sạc dự phòng MagGo Power Bank 2 Pro.

Trong đó, Anker MagGo Power Bank 2 Pro được giới thiệu là pin sạc dự phòng không dây nhanh và mát, với công nghệ sạc từ tính Qi2.2 Max công suất thực 25W. Theo nhà sản xuất, sản phẩm có thể đưa iPhone 17 Pro lên 50% pin trong 25 phút, trong khi bản thân pin sạc dự phòng có thể sạc lại lên 80% trong 52 phút.

Một trong những điểm được họ tập trung vào là khả năng kiểm soát nhiệt độ khi sạc không dây công suất cao. Sản phẩm sử dụng thuật toán điều khiển quạt được cấp bằng sáng chế, hai ống dẫn khí và hệ thống tản nhiệt graphene ba lớp để liên tục đưa nhiệt ra ngoài. Anker cho biết mặt lưng pin được duy trì dưới 96,8 độ F (36 độ C) trong suốt quá trình sạc và hiệu năng được SGS chứng nhận.

MagGo Power Bank 2 Pro có dung lượng 10.000mAh và trọng lượng 220g. Sản phẩm được trang bị màn hình thông minh, hiển thị công suất sạc, nhiệt độ, mức pin và thời gian còn lại theo thời gian thực.

Bộ đôi cốc sạc mới của Anker.

Bên cạnh pin sạc dự phòng, Anker giới thiệu cốc sạc Laptop Charger Pro với khả năng nhận diện thiết bị để áp dụng đường cong sạc phù hợp và quản lý tình trạng pin. Chế độ Care Mode được thiết kế để hỗ trợ kéo dài tuổi thọ pin khi thiết bị được cắm sạc trong thời gian dài.

Anker MagStand Charging Station thì kết hợp sạc từ tính Qi2 công suất 25W, hệ thống làm mát chủ động, cáp rút và Care Mode trong một trạm sạc. Thiết bị được thiết kế để sử dụng tại khu vực đầu giường, đồng thời hiển thị công suất, nhiệt độ và thời gian còn lại trước khi sạc đầy.

Ở mảng năng lượng mặt trời, Anker SOLIX Solarbank Max là hệ thống lưu trữ năng lượng cắm trực tiếp, hướng tới nhu cầu dự phòng điện cho toàn bộ ngôi nhà. Hệ thống có đầu vào điện mặt trời 10kW, dung lượng 7kWh và có thể mở rộng lên tối đa 42kWh. Công suất đầu ra AC đạt 3.500 W.

Solarbank Max tích hợp hệ thống quản lý năng lượng bằng AI, có khả năng theo dõi hơn 870 biểu giá điện động để lựa chọn thời điểm lưu trữ, sử dụng hoặc bán điện mặt trời nhằm tối ưu việc sử dụng năng lượng.

Dịp này, Anker Innovations cũng công bố bước chuyển chiến lược tại IFA 2026: Hợp nhất năm thương hiệu đã được xây dựng theo từng danh mục dưới một tên gọi duy nhất - Anker. Cùng với đó, công ty định hình danh mục theo hai nhóm Anker For You và Anker For Home, đồng thời mở rộng cách tiếp cận Ultimate Innovation từ từng sản phẩm riêng lẻ sang một hệ sinh thái ngày càng kết nối, thông minh và có khả năng phối hợp với nhau.