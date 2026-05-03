Lý do khiến giá iPhone có thể tăng phi mã

Theo phân tích của JPMorgan, bộ nhớ có thể chiếm tới 45% chi phí linh kiện của một chiếc iPhone vào năm 2027, tăng khoảng 10% hiện nay.

Apple mua bộ nhớ cho khoảng 250 triệu chiếc iPhone mỗi năm và từ trước đến nay luôn là một trong những khách hàng lớn nhất trong lĩnh vực này. Nhưng Apple đã chuyển từ vị thế có thể tự quyết định giá cả sang vị thế phải cạnh tranh với các đối thủ để có nguồn cung.

Lý do chính là việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI đang diễn ra.

Trong "cuộc đua" xây dựng các trung tâm dữ liệu có thể xử lý nhiều điện toán hơn cho các mô hình AI, các nhà mua cơ sở hạ tầng AI như Nvidia hiện đang trả giá cao hơn các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng để giành lấy nguồn cung hạn chế từ các công ty như Samsung, SK Hynix và Micron. Trong khi đó, các công ty điện toán đám mây đang trả trước hàng tỷ USD để đảm bảo dung lượng.

Đây là một sự thay đổi đáng kể so với thông lệ ngành - cam kết khối lượng với nhà cung cấp trước rồi mới đàm phán giá cả sau.

Áp lực đang dần định hình lại kế hoạch sản phẩm của Apple, chu kỳ ra mắt chia làm hai giai đoạn cho dòng iPhone 18 là một phần của thực tế mới đó. Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 theo từng giai đoạn, giữ lại iPhone 18 tiêu chuẩn cho mùa xuân năm 2027 thay vì tung ra toàn bộ dòng iPhone mới vào mùa thu như thường lệ. Thay vào đó, chỉ có các mẫu iPhone 18 Pro sẽ được ra mắt vào tháng 9 cùng với iPhone màn hình gập.

Giám đốc kỹ thuật phần cứng của Apple, John Ternus sẽ tiếp quản vị trí CEO từ Tim Cook vào ngày 1/9, và ông Cook sẽ chuyển sang vai trò mới là chủ tịch điều hành đầu tiên của Apple, trực tiếp tham gia vào các hoạt động hàng ngày. Trong khi đó, quyết định lớn đầu tiên của Ternus sẽ là liệu Apple có gánh chịu chi phí bộ nhớ ngày càng tăng hay chuyển gánh nặng đó cho người tiêu dùng.

Nhà phân tích Wamsi Mohan của Bank of America dự đoán, "Nhà Táo" có thể giữ giá để làm hài lòng người tiêu dùng, chấp nhận giảm lợi nhuận, đặc biệt là ở các thị trường như Ấn Độ và Trung Quốc để hãng cạnh tranh với các nhà sản xuất điện thoại thông minh địa phương.