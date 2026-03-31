iPhone 18 Pro Max lộ diện: thay đổi quan trọng trong thiết kế màn hình

Khi chu kỳ phát triển sản phẩm đã tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện, các nguồn tin rò rỉ mới nhất bắt đầu hé lộ những thay đổi quan trọng, đặc biệt là ở thiết kế màn hình của iPhone 18 Pro Max. Theo thông tin mới, Apple có thể đang chuẩn bị một bước tiến đáng kể với khu vực Dynamic Island, yếu tố từng định hình trải nghiệm iPhone trong vài năm gần đây.

Một concept iPhone 18 Pro. (Nguồn: Technizo Concept /YouTube)

Dynamic Island nhỏ hơn, diện mạo mới tinh tế hơn

Báo cáo cho biết iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, cùng với mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến ra mắt muộn hơn vào mùa xuân năm 2027, sẽ vẫn giữ kiểu viền màn hình tương tự các model hiện tại, nhưng thay đổi đáng chú ý nằm ở phần “đảo động” Dynamic Island. Khu vực này được cho là sẽ thu nhỏ lại đáng kể so với thế hệ trước.

Nguồn tin đến từ leaker Ice Universe, người có thành tích rò rỉ tương đối chính xác trong quá khứ. Theo bài đăng trên mạng xã hội Weibo, dòng iPhone 18 sẽ giữ nguyên thiết kế viền màn hình, ngoại trừ phần đảo trung tâm nhỏ hơn; tổng thể kích thước viền vẫn tương đương dòng iPhone 17. Điều này đồng nghĩa Apple không thay đổi kích thước khung hiển thị, nhưng tập trung tinh chỉnh phần khuyết trên màn hình để tối ưu trải nghiệm.

Dynamic Island thực chất là giải pháp phần mềm của Apple nhằm xử lý phần khuyết trên đỉnh màn hình, nơi chứa camera trước và hệ thống cảm biến phục vụ Face ID.

Kể từ khi ra mắt, Dynamic Island đã biến điểm yếu về thiết kế thành lợi thế, cho phép hiển thị thông tin động theo ngữ cảnh như cuộc gọi, nhạc đang phát, chỉ đường hay các hoạt động nền khác.

Dynamic Island được thiết kế để hiển thị dữ liệu bổ sung khi cần thiết, đồng thời “ngụy trang” phần khuyết trên màn hình để người dùng ít chú ý hơn. Ví dụ, khi nghe nhạc, khu vực này có thể hiển thị ảnh album hoặc thanh trạng thái phát nhạc; khi chạy ứng dụng nền, nó cũng mở rộng để cung cấp thông tin nhanh.

Nếu Apple thực sự thu nhỏ Dynamic Island, điều đó gần như chắc chắn đồng nghĩa với việc phần “cut-out” vật lý phía dưới, nơi đặt camera trước và cảm biến Face ID, cũng sẽ được thu gọn. Đây mới chính là yếu tố quan trọng nhất. Bởi dữ liệu hiển thị của Dynamic Island có thể linh hoạt thay đổi kích thước bằng phần mềm, nhưng phần khuyết vật lý mới quyết định diện tích thực tế chiếm trên màn hình.

Một Dynamic Island nhỏ hơn sẽ mang lại nhiều lợi ích: không gian hiển thị rộng hơn, cảm giác liền mạch hơn khi xem video, chơi game hoặc đọc nội dung. Đây cũng có thể là bước trung gian trước khi Apple tiến tới thiết kế “màn hình toàn phần” thực sự, nơi camera và cảm biến được đặt hoàn toàn dưới tấm nền.

Tác động đến iPhone 18e và iPhone gập

Tuy nhiên, rò rỉ mới cũng đặt ra một số câu hỏi. Trước hết, ngay cả khi thay đổi này xuất hiện trên iPhone 18 vào mùa xuân năm 2027, khả năng cao phiên bản giá rẻ hơn, thường được gọi là iPhone 18e, sẽ không được trang bị Dynamic Island nhỏ mới. Thay vào đó, mẫu này nhiều khả năng chỉ nâng cấp từ phần khuyết lớn kiểu cũ của iPhone 17e lên Dynamic Island với kích thước hiện tại.

Điều này phù hợp với chiến lược quen thuộc của Apple: các cải tiến thiết kế lớn thường xuất hiện đầu tiên trên dòng Pro, sau đó mới lan xuống các model phổ thông sau một hoặc hai năm.

Một câu hỏi khác là liệu Dynamic Island thu nhỏ có xuất hiện trên chiếc iPhone màn hình gập, sản phẩm đang được đồn đoán mạnh mẽ trong thời gian gần đây, hay không. Nếu Apple thực sự ra mắt iPhone gập, việc tối ưu hóa không gian hiển thị sẽ càng trở nên quan trọng, vì màn hình lớn đòi hỏi thiết kế gọn gàng hơn để mang lại trải nghiệm liền mạch. Tuy vậy, hiện vẫn chưa có thông tin chắc chắn, và câu trả lời sẽ cần thêm thời gian.

Dù thay đổi có vẻ không quá “hoành tráng” như thiết kế hoàn toàn mới, việc thu nhỏ Dynamic Island vẫn có thể là nâng cấp đáng kể về trải nghiệm người dùng. Apple thường chọn cách cải tiến từng bước thay vì thay đổi đột ngột và đây có thể là một phần trong lộ trình dài hạn hướng tới iPhone không còn bất kỳ phần khuyết nào trên màn hình.

Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục giữ ngoại hình quen thuộc nhưng tinh tế hơn, với màn hình gọn gàng và hiện đại hơn. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Apple đang tiến gần hơn tới thiết kế “toàn màn hình” mà hãng đã theo đuổi từ nhiều năm nay, một bước tiến nhỏ về hình thức nhưng có ý nghĩa lớn đối với trải nghiệm sử dụng thực tế.

(Theo Forbes, AppleInsider, MacRumors)