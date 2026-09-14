Loạt ốp lưng độc, lạ dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Hãng chuyên sản xuất phụ kiện thời trang Skinarma vừa công bố bộ sưu tập ốp lưng dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Bộ sưu tập mới mang đến nhiều thiết kế cá tính, kết hợp khả năng bảo vệ thiết bị, công năng sử dụng và yếu tố cá nhân hóa.

Một mẫu ốp lưng trong suốt giúp "khoe" iPhone 18 Pro/Pro Max với màu mới.

Trong số đó, nhiều phiên bản có khả năng chống rơi từ độ cao 8 feet (khoảng 2,4m). Đặc biệt, phiên bản Avion và Atlas được nâng lên 10 feet (khoảng 3m) và tích hợp Drift-Node Air Corner Protection - hệ thống túi khí hấp thụ lực được tích hợp trực tiếp tại các góc ốp nhằm tăng khả năng bảo vệ mà không làm tăng thêm trọng lượng.

Bên cạnh cấu trúc bảo vệ 360 độ, các sản phẩm còn được phát triển với nhiều giải pháp công năng như Mag-Charge (sạc từ tính), nút điều khiển camera tích hợp, viền camera nâng cao và hệ thống gắn dây đeo,... Trên một số phiên bản, Skinarma còn tích hợp tay cầm kiêm chân đế hoặc chân đế kim loại xoay 360 độ, hỗ trợ dựng máy theo cả chiều dọc và ngang.

Nổi bật như phiên bản Vigor XE gây ấn tượng với họa tiết hiện đại, kiểu chữ thiết kế cỡ lớn, các ký hiệu dạng bản đồ và chi tiết lấy cảm hứng từ mạch điện. Viền camera kim loại trở thành điểm nhấn thị giác, đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ cho cụm camera. Trong khi đó, Sonar có bề mặt nhám, các đường gờ chống trượt và họa tiết bát giác.

Phantom thì kết hợp bề mặt da nhân tạo chống thấm nước với thiết kế tinh gọn, hướng đến người dùng yêu thích vẻ cá tính, trưởng thành. Điểm nhấn giá đỡ kiêm tay cầm tích hợp vừa tạo dấu ấn thiết kế, vừa hỗ trợ cầm máy chắc tay và dựng thiết bị theo cả chiều dọc lẫn ngang.

Còn Saturn nổi bật với những đường nét hình học bát giác và chân đế nhôm xoay 360 độ, tạo diện mạo sắc sảo, hiện đại. Chân đế này hỗ trợ nhiều góc dựng ở cả chiều dọc lẫn ngang, trong khi viền bảo vệ camera có thể tháo rời, mở ra khả năng tùy biến.

Hay Saido Mag-Charge nổi bật với thiết kế trong suốt giúp tôn lên màu sắc nguyên bản của iPhone. Đằng sau diện mạo tinh gọn là cấu trúc bảo vệ 360 độ với các góc được tăng cường, viền camera nâng cao và khả năng chống rơi được thử nghiệm ở độ cao lên đến 2,4m.