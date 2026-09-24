Sốc: 2 tuyển thủ Esports hàng đầu Việt Nam bị cấm thi đấu vĩnh viễn

Himass và TanVuu

Chiều 23/9, trang chủ của tựa game PUBG ra quyết định xử lý đối với 2 tuyển thủ Himass và TanVuu vì các lý do: Vi phạm chính sách vận hành PUBG: Battlegrounds; Vi phạm nghĩa vụ giữ gìn phẩm chất và hành vi của tuyển thủ PUBG Esports chuyên nghiệp.

Hai ngôi sao của làng Esports Việt bị khóa vĩnh viễn tài khoản trong game. Bên cạnh đó, Himass và TanVuu bị tước quyền thi đấu vĩnh viễn tại các giải đấu chính thức ở mọi khu vực, bao gồm PGC, PGS, PNC và tất cả các giải đấu Esports. Án phạt được áp dụng ngay từ thời điểm công bố. Cuối cùng, văn bản thông báo cho biết 2 tuyển thủ có quyền thực hiện quy trình giải trình đối với các biện pháp xử lý.

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, fanpage GAM x TE PUBGS (đơn vị chủ quản của tuyển thủ TanVuu) lên tiếng, thu hút gần 10.000 lượt tương tác, hơn 1.000 bình luận và hơn 500 lượt bấm chia sẻ chỉ sau 30 phút. Tiếp đó, một loạt kênh thông tin thuộc lĩnh vực Esports và các fanpage ở đa lĩnh vực dẫn lại bài đăng, tạo nên cuộc tranh luận lớn nhất trên mạng xã hội ở thời điểm này.

Sự cố xảy ra tại giải giao hữu (show match) PUBG Asia Star 2026. Himass và TanVuu nằm trong đội khách mời, đại diện cho Việt Nam đối đầu với các đội tuyển khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa...

Nữ streamer Soopi (đội ngôi sao Hàn Quốc) lên tiếng tố cáo hai tuyển thủ Việt Nam là Himass và TanVuu có hành vi "đá stream" (xem màn hình trực tiếp của đối thủ) để thực hiện các hành vi không đúng mực. Nhà phát hành Krafton vào cuộc điều tra và ra quyết định xử phạt nặng nhất với 2 tuyển thủ Esports Việt Nam.

Quyết định vội vàng từ ban tổ chức đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng Esports Việt Nam. Các game thủ, fan Việt khẳng định đây chỉ là giải đấu mang tính chất giao hữu, giải trí, phía Việt Nam trước đó đã hỏi rõ, nhận được sự đồng ý từ ban tổ chức về việc "đá stream" hợp lệ. Thậm chí, cộng đồng còn tung bằng chứng cho thấy chính phía Soopi cũng có dấu hiệu xem livestream của các tuyển thủ khác.

Cộng đồng game thủ Việt, đặc biệt ở tựa game PUBG, đồng loạt lên tiếng bảo vệ 2 tuyển thủ Việt Nam. Fanpage GAM x TE PUBG viết: "Thất vọng, bất lực, chỉ vì một show match mà họ chấm dứt sự nghiệp của 2 con người?".

Trong đêm 22/9, game thủ TanVuu công khai màn xóa game PUBG để phản đối quyết định từ nhà phát hành. Cộng đồng game Việt đồng loạt lên tiếng kêu gọi tẩy chay PUBG, xóa game và chuyển sang ủng hộ các tựa game khác. Vụ việc tiếp tục leo thang khi một nhóm fan tố nhà phát hành Krafton đang phát hành game PUBG trái phép tại Việt Nam, thông qua nền tảng Steam.

Trước khi vướng vào vụ bê bối chấn động tại giải Asia Star, Himass và TanVuu là hai ngôi sao hàng đầu của nền PUBG Việt Nam. Himass đang thuộc biên chế AL - tổ chức Esports lớn bậc nhất thế giới hiện tại, quyết định đầu tư vào các game thủ Việt Nam ở tựa game PUBG. TanVuu thuộc sự quản lý của GAM x TE PUBG.

Năm ngoái, Himass và TanVuu đại diện cho tuyển Việt Nam giành chức vô địch PUBG Nations Cup 2025 - một trong những sân chơi danh giá, quy tụ đầy đủ đội tuyển mạnh trên thế giới ở tựa game này. Cả 2 tuyển thủ Esports đều còn rất trẻ, đã khẳng định đẳng cấp hàng đầu thế giới ở tựa game, trước khi chịu cú sốc bị cấm vĩnh viễn.