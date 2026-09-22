Đánh giá chi tiết cặp đôi iPhone 18 Pro: Tăng giá có xứng đáng?

Apple không thay đổi hoàn toàn thiết kế iPhone 18 Pro so với thế hệ trước mà tập trung cải thiện những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng. Sau một tuần trải nghiệm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, những thay đổi đáng chú ý nằm ở camera chính 48 MP với khẩu độ biến thiên, hệ thống tản nhiệt, hiệu năng của A20 Pro, thời lượng pin và Dynamic Island.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ngoài ra, chúng cũng nặng hơn thế hệ trước, giá khởi điểm tăng 4 triệu đồng so với cặp iPhone 17 Pro khi mới được trình làng. Hiện tại, iPhone 18 Pro có giá bán từ 38,99 triệu đồng trong khi iPhone 18 Pro Max có giá bán từ 41,99 triệu đồng.

Thiết kế giữ nguyên kích thước, thay đổi cách hoàn thiện mặt lưng

Apple tiếp tục sử dụng thiết kế camera plateau toàn chiều rộng được giới thiệu trên iPhone 17 Pro nhưng điều chỉnh cách phối màu trên iPhone 18 Pro. Phần kính ở mặt lưng giờ đây đồng màu với khung nhôm thay vì tạo cảm giác hai tông màu rõ rệt như thế hệ trước.

iPhone 18 Pro có Dynamic Island nhỏ hơn.

iPhone 18 Pro có bốn màu gồm: đỏ burgundy, xanh dương glacier, bạc - silver và đen - black. Trong đó, burgundy là màu mới với sắc đỏ pha tím, thay đổi theo điều kiện ánh sáng.

Kích thước tổng thể, bao gồm độ dày, không thay đổi so với thế hệ trước, nhưng cả iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đều nặng hơn. Việc tăng trọng lượng liên quan đến các nâng cấp về camera, pin và hiệu năng. Với iPhone 18 Pro Max, trọng lượng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái khi cầm máy trong thời gian dài.

Dynamic Island nhỏ hơn, hiển thị nhiều Live Activities hơn

Dynamic Island trên iPhone 18 Pro được thu nhỏ khoảng 25%. Apple thực hiện điều này bằng cách đưa camera hồng ngoại phục vụ Face ID xuống dưới màn hình, sử dụng một khu vực pixel sáng hơn để cho phép lượng ánh sáng hồng ngoại cần thiết đi qua.

Phiên bản màu đỏ của iPhone 18 Pro.

Trong điều kiện ánh sáng thông thường, camera hồng ngoại gần như không thể phân biệt với phần còn lại của màn hình. Khi ở ngoài trời với ánh sáng mạnh, người dùng có thể nhận thấy khu vực này nằm dưới màn hình, nhưng Face ID vẫn hoạt động bình thường.

Không gian hiển thị tăng lên nhờ Dynamic Island nhỏ hơn cũng được tận dụng cho phần mềm. iPhone 18 Pro có thể hiển thị đồng thời ba Live Activities, gồm một hoạt động lớn ở giữa và hai hoạt động nhỏ ở hai bên.

Chip A20 Pro và hệ thống tản nhiệt mới

iPhone 18 Pro sử dụng chip A20 Pro, bộ nhớ được đặt cạnh chip thay vì nằm trực tiếp phía trên. Thiết kế này cho phép A20 Pro kết nối trực tiếp với buồng hơi bên trong máy.

Theo Apple, buồng hơi của iPhone 18 Pro có diện tích bề mặt lớn gấp 3 lần so với buồng hơi trên iPhone 17 Pro. Hệ thống còn sử dụng graphite có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn và vật liệu nano-twin copper để truyền nhiệt khỏi khu vực màn hình.

So sánh hiệu năng giữa các dòng iPhone.

Trong các bài benchmark được thực hiện trong quá trình đánh giá, CPU của A20 Pro nhanh hơn khoảng 22-27% so với A19 Pro, GPU nhanh hơn khoảng 40-45%. Kết quả này cho thấy cải thiện không chỉ nằm ở điểm số hiệu năng mà còn ở khả năng duy trì hiệu suất khi thiết bị hoạt động với cường độ cao.

Pin lâu hơn

Theo công bố của Apple, iPhone 18 Pro có thời lượng sử dụng thông thường tối đa 24 giờ, iPhone 18 Pro Max đạt tối đa 30 giờ.

So sánh thời lượng pin giữa các dòng iPhone.

Trong quá trình sử dụng thực tế, iPhone 18 Pro Max có thể hoạt động khoảng một ngày rưỡi. iPhone 18 Pro có thời lượng đủ cho một ngày sử dụng trong những ngày thử nghiệm.

Camera 48 MP khẩu độ biến thiên mở rộng khả năng chụp

Camera chính Fusion 48 MP là nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro. Đây là lần đầu iPhone sử dụng camera có khẩu độ biến thiên vật lý. Hệ thống khẩu độ có thể chuyển đổi giữa ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 và ƒ/4.0.

So sánh ảnh iPhone 17 Pro (trái) và iPhone 18 Pro (phải).

Với người chủ yếu chụp ở chế độ tự động, hệ thống có thể tự lựa chọn khẩu độ phù hợp. Trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ mở tới ƒ/1.48 để thu nhiều ánh sáng hơn. Trong cảnh có chủ thể ở gần ống kính, máy có thể khép xuống ƒ/4 để tăng độ sâu trường ảnh và giữ cả tiền cảnh lẫn hậu cảnh rõ nét.

So sánh ảnh iPhone 17 Pro (trái) và iPhone 18 Pro (phải).

Người dùng có kinh nghiệm chụp ảnh cũng được bổ sung Pro Controls với khả năng điều chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và histogram theo thời gian thực. Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh để đưa những thông số thường dùng lên vị trí truy cập nhanh.

Tạm kết

iPhone 18 Pro phù hợp hơn với người đang sử dụng các thế hệ iPhone 16 Pro trở về trước và cần cải thiện rõ rệt về hiệu năng, camera hoặc thời lượng pin. Với người chơi game hoặc thường xuyên xử lý tác vụ nặng, A20 Pro cùng hệ thống tản nhiệt lớn hơn có thể giúp duy trì hiệu suất ổn định hơn trong thời gian dài.

Khu vực Dynamic Island linh hoạt hơn trên iPhone 18 Pro.

Trong khi đó, người đang sử dụng iPhone 17 Pro sẽ nhận thấy khoảng cách nâng cấp nhỏ hơn, bởi thế hệ trước đã có thiết kế camera plateau, chip A19 Pro và hệ thống tản nhiệt buồng hơi.