TikTok tiết lộ lượng người dùng tại các quốc gia Đông Nam Á

Theo số liệu mới nhất từ TikTok, nền tảng này đã đạt hơn 460 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại khu vực Đông Nam Á. SensorTower nhận định, đây cũng là nền tảng phát triển nhanh nhất khu vực, khẳng định sức hút và khả năng kết nối của TikTok trong bức tranh kinh tế số.

Ông Nikhil Rolla - Giám đốc phụ trách Khách hàng Chiến lược khu vực Đông Nam Á của TikTok.

Chi tiết hơn, ông Nikhil Rolla - Giám đốc phụ trách Khách hàng Chiến lược khu vực Đông Nam Á của TikTok cho biết: “Mỗi tháng, có hơn 160 triệu người dùng tại Indonesia, 70 triệu tại Việt Nam, 50 triệu tại Thái Lan, cùng khoảng 180 triệu người dùng khác trên khắp Đông Nam Á truy cập TikTok để giải trí, học hỏi và khám phá những điều mới mẻ mỗi ngày”.

Các thông tin nói trên được công bố tại Hội nghị Apps Summit Đông Nam Á 2025 lần đầu tiên do TikTok tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của 300 lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành. Tại sự kiện, TikTok cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Trung tâm Chuyển đổi số trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

TikTok ngày nay không chỉ là nền tảng giải trí, mà đã trở thành điểm đến quan trọng trong việc khám phá các ứng dụng (app) và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như game, tài chính, du lịch và bán lẻ. Thống kê của TikTok cho thấy, 2/3 lượt người dùng khám phá ứng dụng trên TikTok là có chủ đích, và 45% tiếp tục tìm hiểu sâu hơn ngay trên nền tản.