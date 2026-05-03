Apple phá kỷ lục doanh số iPhone quý 1/2026

Apple vừa tròn 50 tuổi và tiếp tục lập kỷ lục doanh thu iPhone quý 1. Dòng sản phẩm này vẫn phổ biến và mang về doanh thu ước đạt 57 tỷ USD.

Trong quý 1 năm ngoái, doanh thu iPhone chỉ đạt 46,84 tỷ USD, đồng nghĩa với việc doanh thu iPhone đã tăng mạnh 21,7% sau 1 năm. Kết quả khả quan này là nhờ dòng iPhone 17 rất được ưa chuộng, bất chấp việc Apple vẫn còn tụt hậu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Apple báo cáo doanh thu Dịch vụ đạt kỷ lục

Mặc dù doanh số iPhone tăng trưởng mạnh mẽ, con số này vẫn không đạt được kỳ vọng của Phố Wall - 57,21 tỷ USD. Cuối năm nay, Apple sẽ giới thiệu chiếc iPhone đắt nhất từ ​​trước đến nay, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, dự kiến ​​có giá trong khoảng 2.000-2.400 USD (52 - 63 triệu đồng).

Trong khi đó, iPad mang về doanh thu 6,91 tỷ USD, tăng 8% so với quý 1 năm ngoái - 6,40 tỷ USD, cũng vượt qua kỳ vọng 6,66 tỷ USD của các nhà phân tích Phố Wall.

Mảng kinh doanh lớn thứ hai của Apple - Dịch vụ cũng có một quý tài chính mạnh mẽ, thiết lập kỷ lục mới mọi thời đại với doanh thu 30,98 tỷ USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 30,39 tỷ USD. Mức tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước đạt mức tăng mạnh - 16,3%.

Lĩnh vực dịch vụ bao gồm:

- App Store

- Apple Music

- Apple TV+

- Apple Books

- Apple Podcasts

- Apple News+

- Apple Arcade

- iCloud+

- Apple Pay

- Apple Card

- Apple Cash

- AppleCare+

- Apple Fitness+

Lĩnh vực Thiết bị đeo, Thiết bị gia đình và Phụ kiện, bao gồm: đồng hồ Apple Watch, AirPods và nhiều sản phẩm khác đã vượt dự báo doanh thu 7,7 tỷ USD, đạt doanh thu 7,91 tỷ USD trong quý 1. Vào quý 1 năm ngoái, phân khúc kinh doanh này của Apple đã tạo ra doanh thu 7,52 tỷ USD.

Nhìn chung, "Táo Khuyết" đạt tổng doanh thu 111,18 tỷ USD trong quý 1/2026, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 29,58 tỷ USD, tăng 19,4% so với năm ngoái. Cổ phiếu của Apple tăng vọt lên trên 10 USD sau khi báo cáo tài chính được công bố.

Vào ngày 1/9, John Ternus, hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng của Apple sẽ thay thế Tim Cook để tiếp quản vị trí CEO. Ông Cook sẽ trở thành Chủ tịch điều hành của Apple.