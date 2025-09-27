Cách hoạt động của ProMotion và lý do tại sao nó không quan trọng trên iPhone 17

Sau thời gian dài chờ đợi và nhiều tin đồn, Apple đã chính thức mở rộng tính năng ProMotion cho toàn bộ dòng iPhone 17. Đặc biệt, lần đầu tiên, ngay cả mẫu iPhone cơ bản cũng được trang bị khả năng hiển thị hình ảnh với tần số quét 120Hz. Mặc dù nghe có vẻ ấn tượng, nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy.

ProMotion cho phép cuộn và vuốt mượt mà hơn, nhưng không có nhiều tính năng nổi bật khác. Để hiểu rõ hơn về công nghệ này, chúng ta cần phân biệt giữa màn hình ProMotion và màn hình có tần số quét 60Hz tiêu chuẩn.

Tần số làm mới màn hình: ProMotion so với 60Hz

Hầu hết các màn hình hiện nay đều có một thông số gọi là tần số làm mới (refresh rate), thể hiện số lần màn hình cập nhật trong một giây, thường được đo bằng Hertz (Hz). Tần số làm mới cao hơn giúp video và hoạt ảnh mượt mà hơn, vì nhiều hình ảnh được hiển thị trong một giây.

Màn hình TV và máy tính thông thường thường có tần số làm mới cố định là 50Hz hoặc 60Hz, đủ để đáp ứng nhu cầu của hầu hết người dùng. Trước iPhone 17, các mẫu iPhone cơ bản và giá rẻ đều sử dụng màn hình 60Hz.

Apple đã giới thiệu công nghệ ProMotion trên iPad Pro 2017, cho phép tần số làm mới thay đổi từ 10Hz đến 120Hz tùy theo nội dung hiển thị. Điều này có nghĩa là màn hình có thể giảm tần số quét xuống 10Hz khi hiển thị hình ảnh tĩnh, giúp tiết kiệm pin.

ProMotion: Lợi ích và hạn chế

ProMotion không chỉ mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà mà còn giúp kéo dài thời lượng pin. Tuy nhiên, tác động của ProMotion có thể khác nhau tùy thuộc vào người dùng. Một số người coi đây là tính năng thiết yếu, trong khi nhiều người khác lại không thấy sự khác biệt đáng kể.

ProMotion không mang lại nhiều lợi ích ngoài việc cải thiện hiệu ứng hoạt họa và thời lượng pin. Đối với những trò chơi thông thường, như Subway Surfers hay Temple Run 2, ProMotion không phải là tính năng cần thiết.

Khi so sánh giữa iPad Pro, MacBook Air và iPhone 16, sự khác biệt về tốc độ hay độ mượt mà gần như không đáng kể. Thử nghiệm iPhone trang bị ProMotion không thấy sự khác biệt lớn so với iPhone 16.

ProMotion: Quan trọng hơn trên iPad và MacBook

Mặc dù iPhone là một trong những nền tảng chơi game lớn, nhưng ít người sử dụng iPhone làm thiết bị chơi game chính. Các mẫu iPhone như iPhone 16 đã có thể xử lý các trò chơi đồ họa nặng mà không cần ProMotion.

ProMotion thực sự có ý nghĩa hơn trên các thiết bị có màn hình lớn như iPad Pro hoặc MacBook. Nếu bạn sở hữu một trong những thiết bị này, bạn sẽ thấy lợi ích rõ rệt hơn từ ProMotion. Tuy nhiên, đối với iPhone, tính năng này không thực sự cần thiết.

Cuối cùng, nhu cầu và thói quen sử dụng của mỗi người là khác nhau. Nếu bạn là người yêu thích chơi game AAA trên iPhone, ProMotion có thể quan trọng với bạn. Tuy nhiên, đối với đại đa số người dùng, ProMotion sẽ không có nhiều tác động đáng kể.