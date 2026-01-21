iPhone 17 đã đủ tốt, hay vẫn cần lên iPhone 17 Pro?

Nếu đang suy nghĩ trong việc lựa chọn giữa iPhone 17 hoặc iPhone 17 Pro, người dùng có thể cảm thấy choáng ngợp với các tính năng trên chúng. Không có mẫu iPhone 17 nào là “tốt nhất” cho tất cả mọi người, vì vậy bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn người dùng những điều cần cân nhắc khi lựa chọn giữa iPhone 17 và iPhone 17 Pro.

Việc lựa chọn giữa iPhone 17 và 17 Pro phụ thuộc vào nhu cầu của từng người.

Điều đầu tiên cần biết, Apple không sản xuất iPhone giá rẻ, thay vào đó lựa chọn giữa các mẫu iPhone ở mức giá không hề rẻ, từ 24,99 triệu đồng cho iPhone 17, hoặc 34,99 triệu đồng cho iPhone 17 Pro. Chi phí này có thể rẻ hơn nữa tùy thuộc ưu đãi từ các cửa hàng.

Camera

Khả năng chụp ảnh là điểm khác biệt lớn nhất giữa dòng iPhone tiêu chuẩn và Pro. Các mẫu iPhone tiêu chuẩn thường dành cho người dùng phổ thông, còn dòng Pro hướng đến các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hoặc những người yêu thích chụp ảnh.

iPhone 17 Pro được bổ sung thêm cảm biến tele 48 MP cho zoom quang 8x.

iPhone 17 được trang bị cảm biến kép 48 MP với camera góc rộng và siêu rộng, cùng camera trước 18 MP. Trong khi đó, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có bộ ba ống kính phía sau, bao gồm cảm biến góc rộng 48 MP, cảm biến siêu rộng 48 MP và cảm biến tele 8x 48 MP. Camera selfie 18 MP trên cả ba mẫu cho phép chụp ảnh ngang mà không cần xoay điện thoại, nhưng các tính năng chụp ảnh tốt nhất vẫn nằm ở các phiên bản Pro.

Thiết kế

Hai sản phẩm có sự khác biệt về màu sắc. iPhone 17 có các màu Đen, Trắng, Xanh lam khói, Xanh lá xô thơm và Tím oải hương, trong khi iPhone 17 Pro có các màu Bạc, Cam vũ trụ và Xanh đậm. Mặc dù mẫu Pro có ít lựa chọn màu hơn, nhưng Cam vũ trụ nổi bật có thể là lựa chọn thú vị cho những ai muốn một chiếc điện thoại Pro khác biệt.

So sánh thiết kế giữa hai sản phẩm.

iPhone 17 và 17 Pro có kích thước khá tương đồng, nhưng iPhone 17 Pro dày hơn và nặng hơn.

Màn hình

Cả iPhone 17 và iPhone 17 Pro đều được trang bị màn hình OLED kích thước 6,3 inch với độ phân giải 2622 x 1206 pixel.

Sự khác biệt giữa phiên bản Pro và phiên bản tiêu chuẩn trước đây chủ yếu nằm ở tốc độ làm mới màn hình, với các mẫu iPhone thông thường chỉ đạt 60Hz, trong khi các mẫu Pro có màn hình ProMotion với tốc độ 120Hz.

Màn hình ProMotion cho tần số quét 120Hz mượt mà.

Nhưng năm nay, Apple đã trang bị công nghệ ProMotion cho tất cả các mẫu iPhone 17 giúp trải nghiệm cuộn trang và chơi game trở nên mượt mà hơn. Điều này mang lại lợi ích lớn cho người dùng ở phân khúc iPhone thông thường.

Hiệu năng

Apple luôn nâng cấp chip xử lý cho các mẫu iPhone mới, và điều này thể hiện rõ ở hiệu năng. iPhone 17 sử dụng chip A19 với CPU 6 nhân và GPU 5 nhân, trong khi iPhone 17 Pro được trang bị chip A19 Pro với CPU 6 nhân và GPU 6 nhân. Điều này cho thấy mẫu Pro sẽ có hiệu suất cao hơn, đặc biệt trong việc cải thiện chức năng camera và các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, iPhone 17 Pro cũng có dung lượng RAM lớn hơn, đồng thời dung lượng lưu trữ của các mẫu đều từ 256 GB, nhưng iPhone 17 chỉ giới hạn đến 512 GB, còn iPhone 17 Pro có tùy chọn lên đến 2TB.

Cả hai cùng trang bị cổng USB-C.

Cả hai đều sử dụng chuẩn USB-C và đi kèm với cáp USB-C, nhưng không có bộ sạc. Chúng cũng hỗ trợ 5G và khả năng kết nối Wi-Fi 7 nếu người dùng có bộ định tuyến tương thích.

Theo thông số từ Apple, iPhone 17 có thể phát video lên đến 30 giờ, trong khi thời gian của iPhone 17 Pro đạt 31 giờ. Trong thực tế, cả iPhone 17 và iPhone 17 Pro đều có thể sử dụng khoảng 7 giờ mỗi lần sạc, một con số tốt cho nhu cầu sử dụng cơ bản.