Xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam: Tại sao hàng xóm hô "VÀO", tivi nhà mình bóng vẫn giữa sân?

Nhiều người hâm mộ bóng đá từng rơi vào tình huống rất khó chịu: Đang hồi hộp xem trận đấu thì bỗng nghe hàng xóm reo hò vì có bàn thắng, trong khi màn hình TV nhà mình vẫn đang ở tình huống trước đó. Sự chênh lệch vài giây, thậm chí vài chục giây giữa các gia đình là hiện tượng phổ biến, đặc biệt bị phản ánh nhiều trong những trận đấu vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào tối muộn 20/1.

Vậy nguyên nhân đến từ đâu?

Khác nhau về nguồn phát sóng

Lý do lớn nhất khiến tốc độ truyền hình giữa các nhà không đồng nhất nằm ở nguồn phát mà mỗi người sử dụng. Hiện nay có rất nhiều cách để xem bóng đá: Truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất, truyền hình vệ tinh, hoặc xem trực tuyến qua các ứng dụng như FPT Play, VieON, VTV Go…

Mỗi nền tảng có quy trình xử lý tín hiệu khác nhau nên độ trễ cũng khác nhau. Thông thường, truyền hình số mặt đất và truyền hình vệ tinh có độ trễ thấp nhất vì tín hiệu được truyền trực tiếp từ đài phát tới đầu thu. Truyền hình cáp sẽ chậm hơn đôi chút do phải qua nhiều khâu mã hóa và phân phối. Trong khi đó, xem bóng đá qua Internet thường có độ trễ lớn nhất, có thể lên tới 20 - 40 giây, thậm chí hơn tùy điều kiện mạng.

Chỉ cần hai nhà sử dụng hai dịch vụ khác nhau, ví dụ một bên xem bằng đầu thu FPT Play Box và một bên xem qua ứng dụng trên smart TV thì sự chênh lệch đã đủ lớn để tạo cảm giác “nhanh chậm lệch pha”.

Thiết bị xem tạo ra khác biệt

Ngay cả khi cùng dùng một dịch vụ, thiết bị phát lại tín hiệu vẫn có thể khiến thời gian hiển thị không giống nhau. Một gia đình dùng đầu thu đời mới, trong khi gia đình khác dùng đầu thu cũ hoặc Android Box cấu hình thấp, tốc độ giải mã tín hiệu chắc chắn sẽ khác.

Tương tự, xem qua smart TV, điện thoại, máy tính bảng hay máy tính để bàn đều cho độ trễ không giống nhau. Các thiết bị đời cũ thường có bộ xử lý yếu hơn, dẫn đến việc xử lý hình ảnh chậm hơn vài giây. Nguyên nhân này khá phổ biến nhưng ít người để ý.

Ảnh hưởng của tốc độ và chất lượng Internet

Với những người xem bóng đá trực tuyến, Internet chính là yếu tố quyết định lớn nhất. Tốc độ mạng chậm hoặc không ổn định sẽ khiến ứng dụng phải liên tục tải đệm để tránh bị giật hình. Quá trình này vô tình đẩy thời gian phát sóng lùi lại so với thực tế.

Hai gia đình cùng dùng một nhà mạng, thậm chí cùng gói cước, nhưng một nhà dùng mạng dây LAN, nhà kia dùng Wi-Fi, hoặc router đặt xa TV cũng đủ tạo ra sự chênh lệch. Khi có nhiều thiết bị trong nhà cùng truy cập Internet, băng thông bị chia nhỏ, độ trễ càng tăng cao. Đó là chưa kể phương thức truyền hình IPTV và OTT cũng khác nhau.

Cơ chế bộ đệm chống giật hình

Hầu hết các nền tảng phát sóng hiện nay đều sử dụng cơ chế buffer, tức tạo một khoảng đệm dữ liệu trước khi phát ra màn hình. Bộ đệm này giúp hình ảnh mượt mà, tránh hiện tượng đứng hình khi mạng yếu.

Tuy nhiên, bộ đệm càng lớn thì độ trễ càng cao. Các ứng dụng xem bóng đá trực tuyến thường ưu tiên sự ổn định hơn là tốc độ, nên sẵn sàng chấp nhận chậm hơn vài chục giây để đổi lại trải nghiệm liền mạch. Đây là đặc thù kỹ thuật khó có thể khắc phục hoàn toàn.

TV hiện đại cũng góp phần gây trễ

Không chỉ nguồn phát và Internet, chính chiếc TV trong phòng khách cũng có thể là nguyên nhân. Nhiều mẫu tivi hiện nay được trang bị hàng loạt công nghệ xử lý hình ảnh như AI Upscaling, Motion Plus, tăng cường HDR, làm mượt chuyển động,…

Những tính năng này giúp hình ảnh đẹp hơn, nhưng đồng thời cần thêm thời gian xử lý từng khung hình. Hệ quả là tín hiệu hiển thị trên màn hình có thể bị chậm đi vài giây so với các TV hiển thị đơn giản hơn. Vì thế, hai nhà dùng cùng dịch vụ nhưng hai mẫu TV khác nhau vẫn có thể lệch nhau.

Mẹo nhỏ là các fan bóng đá chuyên nghiệp thường chọn bật chế độ Game Mode trên TV để giảm tối đa các hiệu ứng xử lý, từ đó hạn chế độ trễ.

Yếu tố máy chủ và khu vực kết nối

Với dịch vụ trực tuyến, vị trí địa lý của người xem cũng ảnh hưởng không nhỏ. Các ứng dụng thường đặt nhiều máy chủ ở các khu vực khác nhau. Người ở Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM có thể được kết nối tới các máy chủ khác nhau, dẫn tới tốc độ truyền dữ liệu không đồng đều.

Vào giờ cao điểm, khi hàng triệu người cùng xem một trận đấu, máy chủ quá tải cũng làm thời gian phản hồi tăng lên, khiến hình ảnh đến với mỗi người không cùng một thời điểm.