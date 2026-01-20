Mức giá của dòng iPhone 18 sẽ gây sốc tới iFan

Theo nguồn tin rò rỉ yeux1122 đến từ Hàn Quốc, một số mẫu iPhone 18 của Apple sẽ có giá cao hơn so với các phiên bản iPhone 17 tương đương. Dự đoán này được đưa ra dựa trên dự báo từ các tổ chức tài chính Citigroup, Bank of America và J.P. Morgan Research.

Cũng theo các tổ chức tài chính, giá RAM và bộ nhớ NAND tăng vọt sẽ ảnh hưởng đến giá bán của dòng iPhone 18.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Mặc dù Apple có khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng khá tốt và có sức mạnh đàm phán cao nhưng sự tăng vọt chưa từng có về chi phí bộ nhớ chắc chắn sẽ làm tăng chi phí.

Apple có thể chuyển một phần mức tăng giá đó cho khách hàng. Trong khi các mẫu iPhone 18 dung lượng thấp sẽ có giá tương đương iPhone 17 năm ngoái, các phiên bản bộ nhớ trong cao hơn sẽ có giá cao hơn.

Không chỉ Apple sẽ tăng giá sản phẩm của mình, giá linh kiện bộ nhớ và lưu trữ tăng cao cũng khiến các công ty khác chật vật. Điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu và các công ty phân tích đã dự đoán lượng hàng smartphone xuất xưởng sẽ giảm trong năm nay.

Tin đồn về dòng iPhone 18.

Giá bộ nhớ đã tăng do tình trạng thiếu hụt nguồn cung gây ra bởi nhu cầu tăng vọt từ các công ty AI và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong hai năm tới. Giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ của Freedom Capital Markets, Paul Meeks cho hay, mức tăng này quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến Apple.

Xiaomi và Samsung cũng đã ám chỉ rằng các sản phẩm sắp ra mắt sẽ có giá cao hơn.

Vào tháng 11, Giám đốc tài chính của Apple, Kevan Parekh thừa nhận rằng giá bộ nhớ tăng cao đang khiến việc sản xuất các sản phẩm mới trở nên tốn kém hơn. Vào thời điểm đó, công ty đang quản lý chi phí rất tốt.

Liệu khách hàng có sẵn lòng trả nhiều tiền hơn cho iPhone 18?

Apple dự kiến ​​chỉ tung ra iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng vào tháng 9. Các mẫu iPhone còn lại sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2027.

iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ trang bị chip A20 Pro 2nm, khẩu độ thay đổi cho camera chính để người dùng có thể kiểm soát ảnh tốt hơn, pin dung lượng lớn hơn. Một trong những điểm thu hút của bộ đôi này là thiết kế mặt trước mới với chi tiết "đục lỗ" ở bên trái dành cho camera trước.

Apple cũng đã ký một thỏa thuận với Google để cung cấp tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) cho iPhone. Ngoài ra, "Nhà Táo" sẽ dành một số tính năng AI đặc biệt cho iPhone 18 Pro.

Những thay đổi này có thể biện minh cho việc tăng giá iPhone 18 đối với một số khách hàng. Trong khi đó, những khách hàng khác sẽ vẫn chọn các phiên bản iPhone tiêu chuẩn hoặc bỏ qua thế hệ này hoàn toàn.