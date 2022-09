iPhone 14 hồi sinh điều tuyệt vời nhất từ iPhone 7

Các chuyên gia tháo dỡ từ iFixit đã tháo rời iPhone 14 và ngạc nhiên về độ dễ dàng của nó. Apple đang sử dụng một tấm giữa mới để tách cụm màn hình ra khỏi phần còn lại của các thành phần bên trong, tăng độ cứng khi xoắn và làm cho việc hoán đổi màn hình iPhone 14 trở nên dễ dàng hơn.

Màn hình iPhone 14 vẫn có giá 279 USD để thay thế, giống như màn hình trên iPhone 13, nhưng việc làm hiện tại dễ dàng và đơn giản hơn nhiều. Trên thực tế, iFixit đã cho điểm số khả năng sửa chữa của iPhone 14 là 7/10, cao nhất kể từ iPhone 7. Nguyên nhân chính của điều này bắt nguồn từ thiết kế lại hoàn toàn bên trong của để làm cho việc lắp ráp iPhone 14 có bản chất mô-đun hơn và khả năng tiếp cận các thành phần riêng biệt dễ dàng hơn nhiều.

Sau khi làm nóng và cạy mở cụm màn hình, người dùng chỉ cần tháo các đầu nối cáp và hoán đổi màn hình nếu bị nứt. Hơn nữa, bây giờ mọi thứ cũng có thể làm từ phía sau, và người dùng có thể tháo kính sau khi vỡ vụn. Điều này sẽ ngay lập tức tiết lộ pin để thay thế nhanh chóng nếu cần.

Tiếp theo là bộ camera và bo mạch chủ với chip A15 Bionic và phiên bản modem Qualcomm Snapdragon X65 5G tùy chỉnh với dải tần e n53 mà Globalstar sử dụng cho dịch vụ kết nối vệ tinh. Thay vì có một tấm kính phía sau bị nứt thuộc danh mục sửa chữa “Khác” được Apple tính phí lên đến 599 USD, một tấm kính trên iPhone 14 sẽ chỉ khiến người dùng phải trả 169 USD nếu họ làm rơi hoặc vỡ mặt sau của điện thoại.

Mặt sau bằng kính có thể được mở dễ dàng như màn hình của iPhone 14 ở phía trước, đánh dấu một thời điểm giảm giá cho chi phí sửa chữa iPhone vì đây cũng là trường hợp của iPhone 14 Plus, vốn có chi phí thay thế lắp ráp phía sau là 199 USD thay vì 499 USD. Điều này sẽ đáp ứng các Đạo luật Quyền sửa chữa hoặc luật sắp tới của Ủy ban Châu Âu, đồng thời là lần đầu tiên Apple có danh mục thay thế “Mặt kính hư hỏng” riêng lẻ hơn nhiều so với danh mục “Khác” bây giờ.

Thật không may, đặc quyền này chỉ dành riêng cho iPhone 14 và 14 Plus, trong khi phức tạp hơn trên các mẫu iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, vốn yêu cầu người dùng phải trả khoản phí 499 USD và 549 USD cho việc sửa chữa kính phía sau vì Apple cần thay thế toàn bộ thân hình. Do đó, đối với các mẫu iPhone 14 Pro, người dùng được khuyến cáo nêu tận dụng AppleCare+.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-hoi-sinh-dieu-tuyet-voi-nhat-tu-iphone-7-1398208.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-hoi-sinh-dieu-tuyet-voi-nhat-tu-iphone-7-1398208.ngn