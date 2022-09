Đâu mới là vấn đề khiến iPhone 14 Plus thất bại?

Theo chuyên gia Ming-chi Kuo, iPhone 14 và 14 Plus có sẵn ngay trong ngày ra mắt, và điều này cho thấy nhu cầu chậm chạp của thiết bị. iPhone 14 Plus là sản phẩm thay thế cho iPhone 13 mini, nhưng kết quả đặt hàng trước cho sản phẩm mới này thấp hơn đáng kể so với dự kiến, điều đó có nghĩa chiến lược phân khúc sản phẩm của Apple đối với các mẫu tiêu chuẩn trong năm nay đã thất bại.

Không rõ lý do cụ thể cho điều này, nhưng theo các đánh giá ban đầu cho thấy, có vẻ như mức giá quá cao mà Apple áp dụng cho iPhone 14 Plus là nguyên nhân của vấn đề. Hãy xem mức giá cho iPhone 14 Plus theo đề xuất của Apple là 899 USD (21,28 triệu đồng) được cho là quá cao và khiến mọi người suy nghĩ lại giá trị của việc mua hàng.

Nhưng nếu thêm một khoản tiền thêm 100 USD (2,37 triệu đồng), người dùng sẽ lên một cấp độ hoàn toàn khác, bao gồm chip xử lý mới, màn hình Always On và Dynamic Island. Trong thực tế, nếu thêm 100 USD nữa, chiếc điện thoại mà người dùng nhận được sẽ là iPhone 14 Pro Max - vốn được chứng kiến là mẫu iPhone phổ biến nhất, mặc dù đắt nhất.

Cũng cần lưu ý rằng, một nền kinh tế đang suy thoái cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Nhiều người đã chuyển sang mua các sản phẩm tân trang hoặc đã qua sử dụng, nơi những chiếc iPhone 13 Pro Max có giá thậm chí tương đương với iPhone 14 Plus. Nếu muốn mua một iPhone màn hình lớn giá rẻ nhất, tại sao đó không phải là iPhone 13 Pro Max mà lại là iPhone 14 Plus?

Khi nói đến dòng iPhone Mini, mặc dù thất bại nhưng ít nhiều nó có mục tiêu: “Những ai muốn có một chiếc iPhone nhỏ, đây là điện thoại dành cho bạn”. Còn với iPhone 14 Plus, nó thực sự không có mục tiêu rõ ràng.

Người tiêu dùng có muốn chi hơn 21 triệu đồng cho một iPhone màn hình lớn? Nếu câu trả lời là có, tại sao lại không mua iPhone 14 Pro Max khi giá thành chênh lệch hoàn toàn xứng đáng với những gì mà sản phẩm cao cấp mang lại.

Có lẽ, mục tiêu phù hợp nhất của iPhone 14 Plus vẫn là một người dùng cần điện thoại lớn. Nếu đang sử dụng điện thoại làm thiết bị tính toán duy nhất của họ, và một điện thoại lớn để đọc sách, xem phim, nhập ghi chú, hay nhắn tin với bạn bè… iPhone 14 Plus sẽ tạm ổn.

Đó là những trải nghiệm không cần đến màn hình 120 Hz, chip A16 Bionic quá dư thừa sức mạnh, màn hình Always On không phải lúc nào cũng cần phải khai thác…. Xét cho cùng, đây chỉ là giai đoạn đầu của đợt mở bán iPhone 14, và bản thân iPhone 14 Plus vẫn chưa lên kệ, vì vậy có lý do để Apple hy vọng vào tương lai.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/dau-moi-la-van-de-khien-iphone-14-plus-that-bai-1397970.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/dau-moi-la-van-de-khien-iphone-14-plus-that-bai-1397970.ngn