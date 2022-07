iPhone 14 dự kiến “đắt hàng”, Apple lại có động thái lạ

Sau tất cả, cặp iPhone 13 Pro là những điện thoại thông minh “bán chạy” nhất thế giới trong quý đầu tiên của năm nay. Nhưng một báo cáo từ Digitimes cho hay, ngay cả với dự báo nhu cầu mạnh mẽ cho dòng iPhone 2022, Apple vẫn cắt giảm 10% đơn đặt hàng đối với dòng iPhone 14.

Lý do nằm ở đâu?

Digitimes cho hay, "quá trình sản xuất hàng loạt iPhone 14 của Apple đã bắt đầu, nhưng doanh số mục tiêu của đợt đầu tiên là 90 triệu chiếc đã bị giảm 10%." Apple sẽ là khách hàng lớn nhất của TSMC, nhà máy đúc chip độc lập lớn nhất trên thế giới. Công ty lấy các thiết kế chip do các công ty như Apple gửi tới và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Ba khách hàng top đầu của TSMC là Apple, AMD và NVIDIA đã giảm đơn đặt hàng đối với một số loại chip nhất định.

Concept iPhone 14 Pro.

Nhu cầu về chip ​​sẽ tăng trở lại trong năm nay khi các chip được sản xuất bằng quy trình 3nm thế hệ tiếp theo của TSMC bắt đầu xuất xưởng. Quy trình xử lý càng thấp, số lượng bóng bán dẫn phù hợp với chip càng lớn, giúp chip mạnh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Tuần trước, nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán, nhu cầu ở Trung Quốc đối với dòng iPhone 14 sẽ vượt qua dòng iPhone hiện tại. Hiện tại, ở thị trường này, số lượng đặt cọc trả trước cho iPhone 14 cao hơn đáng kể so với iPhone 13 và thậm chí cao gấp đôi ở một số khu vực."

“Gia đình” iPhone 14 sẽ bao gồm: iPhone 14 (màn hình 6,1 inch), iPhone 14 Max/ iPhone 14 Plus (màn hình 6,7 inch), iPhone 14 Pro (màn hình 6,1 inch) và iPhone 14 Pro Max (màn hình) 6,7 inch. Do doanh số bán hàng sụt giảm, Apple đã loại bỏ mẫu iPhone mini với màn hình 5,4 inch nhỏ gọn.

Hiện tại có không ít tranh cãi về Bộ xử lý ứng dụng (AP) sẽ sử dụng trên iPhone 14/ iPhone 14 Max giá phải chăng. Một số nguồn tin cho rằng, do sự thiếu hụt chip, Apple sẽ tiếp tục dùng chip A15 – đã có trên dòng iPhone 13. Công ty có thể thực hiện một số thay đổi đối với A15 Bionic và tung ra A16 Bionic để sử dụng cho toàn bộ dòng iPhone 14.

Mặt khác, có suy đoán cho rằng chỉ cặp iPhone 14 Pro/ iPhone 14 Pro Max mới có chip A16 Bionic mới. Điều này đã khiến một số người dùng iPhone tức giận khi phải trả tiền mua iPhone mới trong khi chúng chỉ có SoC cũ hơn. Câu trả lời sẽ có khi “Táo Cắn Dở” chính thức công bố loạt iPhone 14 vào tháng 9 năm nay.

Ming-Chi Kuo bị mất uy tín?

Hiện tại, nhà phân tích của TF International đã vướng vào một số tranh cãi về một tuyên bố gần đây về việc Apple "thất bại" trong việc phát triển chip modem 5G cho iPhone.

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có nhiều nâng cấp.

Ông rằng công ty đã mắc lỗi trong thiết kế chip và sẽ tiếp tục làm việc trong thời gian tới. Apple luôn nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào Qualcomm và đã phát triển modem nội bộ của riêng mình, dự kiến ra mắt trên dòng iPhone 15 năm 2023. Ông Kuo cho hay, do sự thất bại này, Qualcomm sẽ là nhà cung cấp độc quyền chip modem 5G được sử dụng trên các mẫu iPhone 15 2023, tăng mạnh so với mức 20% so với mức dự kiến của Qualcomm.

Apple gọi tuyên bố của Kuo là vô trách nhiệm vì một số bằng sáng chế của Qualcomm đang ngăn cản Apple sử dụng chip modem iPhone 5G của riêng mình. Nói cách khác, vấn đề không liên quan đến năng lực của Apple với tư cách là nhà thiết kế chip.

Do đó, các chuyên gia đã đặt câu hỏi về việc liệu Kuo có còn là nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy của Apple hay không. Thành thật mà nói, có thể Apple không thất bại về mặt kỹ thuật, nhưng điểm mấu chốt là hãng vẫn chưa sản xuất thành công modem 5G cho iPhone của mình.

