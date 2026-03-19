Phía sau thói quen đập điều khiển có thể khiến pin “sống lại”

Smart TV có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau, nhưng sẽ thật khó chịu nếu điều khiển từ xa hết pin. Thay vì phải ra ngoài mua pin mới, nhiều người có thói quen thử một mẹo đơn giản: đập nhẹ vào mặt sau của điều khiển, ngay trên ngăn chứa pin. Hành động này có thể giúp điều khiển hoạt động trở lại, ít nhất là tạm thời.

Cơ chế phía sau đơn giản hơn mọi người nghĩ

Trong nhiều thập kỷ qua, người dùng đã sử dụng phương pháp nói trên với hy vọng khôi phục hoạt động cho các thiết bị công nghệ chạy bằng pin. Nhiều người cho rằng việc đập vào điều khiển giúp loại bỏ lớp oxy hóa hình thành trên các điểm tiếp xúc của pin.

Lớp oxy hóa thường có màu trắng hoặc xanh lá cây, xuất hiện khi pin để lâu trong ngăn chứa. Quá trình oxy hóa tạo ra điện trở cao và làm cản trở dòng điện. Khi gõ nhẹ vào điều khiển, chúng ta đang “định vị lại” các điểm tiếp xúc của pin, giúp căn chỉnh lại các cell pin với các cực bên trong.

Tuy nhiên, việc loại bỏ oxy hóa không phải là cách duy nhất để khôi phục năng lượng cho pin. Một vấn đề khác là mức tiêu thụ điện năng của điều khiển từ xa. Các thiết bị điều khiển từ xa tivi, loa thanh và thiết bị phát trực tuyến thường không tiêu tốn nhiều năng lượng. Một bộ pin AA hoặc AAA thường đủ, nhưng khi oxy hóa xảy ra, dòng điện nhỏ mà điều khiển nhận được từ việc đập vào điều khiển sẽ đủ cho yêu cầu của mọi người.

Phương pháp thay thế đơn giản khác

Mặc dù phương pháp “đập” có vẻ thú vị, nhưng một cách hiệu quả hơn để khắc phục sự cố là tháo pin ra và lắp lại. Nhiều thử nghiệm cho thấy việc lắp lại pin AA hay AAA sẽ giúp khôi phục ngay lập tức hoạt động của điều khiển mỗi khi báo pin yếu.

Nếu lo ngại về hiện tượng oxy hóa trên các điều khiển từ xa ít sử dụng, hãy tháo pin ra cho đến khi cần dùng. Ngoài ra, người dùng nên kiểm tra pin định kỳ mỗi vài tháng. Để loại bỏ lớp oxy hóa bám trên các cực pin, người dùng có thể sử dụng bàn chải lông mềm. Sau khi làm sạch, hãy dùng tăm bông thấm cồn isopropyl để lau sạch các cực pin nhằm loại bỏ cặn bẩn còn sót lại.