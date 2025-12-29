Lenovo ra mắt laptop độc đáo với màn hình cuộn ra ngoài

Lenovo đang khẳng định vị thế của mình như một trong những thương hiệu máy tính hàng đầu, đặc biệt với sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ màn hình laptop cuộn. Sau khi ra mắt mẫu ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI PC tại CES 2025 và dự kiến bán ra vào tháng 6 tới, công ty đã lên kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm với một mẫu mới mang tên ThinkPad Rollable XD Concept tại CES 2026.

Theo thông tin từ trang Windows Latest, ThinkPad Rollable XD Concept sẽ được giới thiệu vào tháng 1/2026. Mẫu máy tính này tiếp tục phát triển ý tưởng về màn hình có thể thay đổi kích thước vật lý, với kích thước tiêu chuẩn 13,3 inch nhưng có khả năng mở rộng lên đến 16 inch theo chiều dọc, tạo ra không gian làm việc rộng lớn.

Điểm đặc biệt của thiết kế này là cách Lenovo xử lý màn hình cuộn. Thay vì sử dụng vỏ kim loại hoặc nhựa thông thường, công ty đã chọn mặt lưng bằng kính trong suốt. Phía sau lớp kính này là màn hình linh hoạt có khả năng uốn cong hoặc cuộn lại khi không sử dụng. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc một phần lớn màn hình dẻo sẽ luôn bị hở. Để khắc phục vấn đề này, Lenovo và Corning đã hợp tác sử dụng lớp kính Corning Gorilla Glass Victus 2 với độ bền cao.

Ngoài ra, Lenovo có thể tận dụng màn hình bên ngoài để hiển thị thông tin từ màn hình bên trong. Windows Latest cho biết, các nguồn tin mô tả Rollable XD như một bản xem trước cho thế hệ "thiết bị thông minh theo ngữ cảnh" tiếp theo của Lenovo.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tiếp thị của sản phẩm này. ThinkPad Rollable XD Concept được cho là sẽ hỗ trợ dịch thuật trực tiếp bằng AI, trợ lý giọng nói và nhiều phương thức nhập liệu khác nhau, bao gồm cảm ứng, cử chỉ vuốt và điều khiển bằng giọng nói để khởi chạy ứng dụng hoặc chuyển đổi chế độ.

Dù chưa rõ liệu sản phẩm này có trở thành hiện thực hay không, nhưng rõ ràng Lenovo đang nỗ lực khám phá giới hạn của công nghệ màn hình máy tính xách tay.