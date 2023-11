Huawei giới thiệu bộ 3 sản phẩm mới dùng HarmonyOS, Android lẫn Windows

Huawei vừa ra mắt bộ giải pháp IdeaHub thế hệ thứ 2 (Huawei IdeaHub Gen2). Đây là giải pháp phòng họp, lớp học thông minh, là bộ thiết bị tích hợp các tính năng hội nghị truyền hình, trình chiếu và quản lý thiết bị. Giải pháp được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc tổ chức các cuộc họp.

Huawei IdeaHub Board2.

Huawei IdeaHub Gen2 có 3 sản phẩm phù hợp từng phân khúc và mục đích sử dụng khác nhau: Giải pháp trải nghiệm nâng cao cho văn phòng thông minh IdeaHub S2, giải pháp văn phòng thông minh tối ưu chi phí IdeaHub B2 và giải pháp lớp học thông minh IdeaHub Board2, với 3 kích thước lần lượt 65 inch, 75 inch và 86 inch.

Huawei IdeaHub Gen2 áp dụng công nghệ Wi-Fi Direct hỗ trợ việc kết nối và trình chiếu nội dung từ một thiết bị thông qua mạng Wi-Fi, đồng thời cung cấp trải nghiệm làm việc trên bảng trắng thông minh với độ trễ 16 mili giây của IdeaHub S2, 25 mili giây của IdeaHub B2 và 35 mili giây của Board2.

Đặc biệt, Huawei IdeaHub S2 mang những trải nghiệm nâng cao khi chạy trên hệ điều hành HarmonyOS tích hợp hàng loạt công nghệ. Sản phẩm cung cấp khả năng thu thập, mã hóa, truyền tín hiệu, giải mã và hiển thị hình ảnh video để mang lại trải nghiệm Full HD. Sản phẩm cũng áp dụng thiết kế BYOM (Be Your Own Meeting), cho phép chuyển tiếp các cuộc họp trên điện thoại di động hoặc máy tính cá nhân sang bảng điều khiển.

Bên cạnh đó, IdeaHub S2 hỗ trợ tính năng Đa cửa sổ (Multi-Window), cho phép người dùng thao tác đa nhiệm như xem thông tin và viết lên bảng cùng một lúc lúc. Với tính năng Đa tác vụ (App Multiplier), hơn 1.000 ứng dụng sẽ sẵn sàng để điều hướng nội dung trong cửa sổ kép, mang lại không gian lớn hơn để thực hiện các thao tác.

Bên cạnh các giải pháp thông minh cho văn phòng, Huawei còn hỗ trợ phát triển mô hình lớp học thông minh với giải pháp IdeaHub Board2. Theo đó, IdeaHub Board2 chạy trên hệ điều hành kép Android và Windows, dễ dàng chuyển đổi hệ điều hành để tương thích với các ứng dụng cuộc họp và giảng dạy khác nhau. Giải pháp có chất lượng hình ảnh 4K cùng khả năng kết nối tương thích với ứng dụng học tập của bên thứ ba.

