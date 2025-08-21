Hàng trăm ngàn đoạn chat riêng tư với AI Grok bị phơi bày trên Google

Nếu bạn từng nhấn nút "Chia sẻ" sau khi trò chuyện với chatbot Grok, rất có thể toàn bộ nội dung riêng tư của bạn giờ đây đã bị công khai cho cả thế giới xem. Một phát hiện chấn động vừa cho thấy hơn 300.000 cuộc trò chuyện với AI của Elon Musk đã bị lập chỉ mục và có thể dễ dàng tìm thấy trên Google.

Đây được xem là một cơn ác mộng về quyền riêng tư, xảy ra chỉ vài tuần sau khi sự cố tương tự diễn ra với ChatGPT, cho thấy một vấn đề mang tính hệ thống trong cách các nền tảng AI hàng đầu xử lý dữ liệu người dùng.

Đến lượt AI Grok của Elon Musk bị lộ các đoạn trò chuyện riêng tư lên Google.

Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ chính tính năng "Chia sẻ". Khi người dùng nhấn vào nút này, Grok sẽ tạo ra một đường link độc nhất. Vấn đề là, đường link này hoàn toàn công khai. Các trình thu thập dữ liệu (web crawlers) của Google đã tự động quét qua những liên kết này và đưa chúng vào kho dữ liệu tìm kiếm.

Kết quả là, những cuộc trò chuyện vốn được người dùng nghĩ rằng chỉ chia sẻ cho một vài người bạn, giờ đây lại trở thành "tài sản chung" trên internet, bất kỳ ai cũng có thể tìm kiếm và đọc được.

Sự cố này không chỉ dừng lại ở vài đoạn chat đáng xấu hổ. Nhiều người dùng có thể đã chia sẻ những thông tin cực kỳ nhạy cảm như chi tiết cá nhân, vấn đề công việc, các cuộc trao đổi về sức khỏe, tình cảm với AI. Việc tất cả bị phơi bày có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Điều đáng báo động là người dùng hoàn toàn không được cảnh báo rằng việc chia sẻ link đồng nghĩa với việc công khai hóa toàn bộ cuộc trò chuyện. Đây là một thiếu sót nghiêm trọng trong thiết kế sản phẩm, đặt sự tiện lợi của việc chia sẻ lên trên quyền riêng tư cơ bản của người dùng.

Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh đanh thép, cho thấy lòng tin mà người dùng đặt vào các công cụ AI đang bị xói mòn nghiêm trọng. Các công ty công nghệ phải có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng, nếu không muốn đánh mất tài sản quý giá nhất của mình.