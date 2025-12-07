Honor X80 đạt chứng nhận quan trọng, xác nhận pin cực lớn 10.000 mAh

Honor sắp ra mắt chiếc điện thoại thông minh mới mang tên Honor X80, với những thông tin mới nhất cho thấy thiết bị này đã đạt chứng nhận quan trọng tại Trung Quốc. Theo cơ sở dữ liệu Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc (CQC), Honor X80 đã được phê duyệt với số chứng nhận 2025010915830460, và đặc biệt, thiết bị này sẽ được trang bị pin dung lượng lớn lên tới 10.000 mAh. Đây là một nâng cấp đáng kể so với viên pin 8.300 mAh của Honor X70, vốn đã nổi tiếng với thời gian sử dụng vượt trội.

Với dung lượng pin mới này, Honor X80 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điện thoại thông minh có thời lượng pin dài nhất trong phân khúc, lý tưởng cho những người thường xuyên sử dụng điện thoại để chơi game, phát trực tuyến hoặc kết nối khi di chuyển mà không lo lắng về việc sạc pin. Chứng nhận cũng xác nhận rằng thiết bị sẽ hỗ trợ kết nối 5G, một yếu tố không thể thiếu trong các sản phẩm công nghệ hiện đại.

Mặc dù các thông tin chi tiết về bộ xử lý và tính năng hiển thị vẫn chưa được công bố, nhưng các báo cáo trước đó cho thấy Honor X80 có thể mang lại hiệu suất cải thiện, đặc biệt nhắm đến đối tượng game thủ di động. Honor X70 đã thành công rực rỡ nhờ độ bền và thời lượng pin ấn tượng, và với Honor X80, hãng có vẻ tự tin hơn trong việc phát triển các sản phẩm có thời lượng pin dài mà không cần sạc lại giữa ngày.

Với việc chứng nhận thường diễn ra ngay trước khi công bố chính thức, người tiêu dùng có thể không phải chờ lâu để thấy Honor X80 ra mắt. Đây chắc chắn là một sản phẩm đáng chú ý cho những ai ưu tiên độ bền và thời gian sử dụng pin.