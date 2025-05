Pin 8.000 mAh của HONOR Power có thể làm được những gì?

Khi chọn mua smartphone mới, bên cạnh thiết kế, hiệu năng và camera, thời lượng pin là yếu tố được nhiều người tiêu dùng quan tâm hàng đầu. Nhận thức được điều này, các thương hiệu đã không ngừng nâng cấp sản phẩm của mình. Mới đây, HONOR đã gây bất ngờ khi ra mắt smartphone HONOR Power với dung lượng pin lên tới 8.000 mAh.

HONOR Power sở hữu pin 8.000 mAh

Để đánh giá thời lượng pin của sản phẩm này, trang mobile.zol đã thực hiện một bài test. HONOR Power được trang bị pin Qinghai Lake thế hệ thứ ba, với mật độ năng lượng 821Wh/L, kết hợp với bộ xử lý Snapdragon 7 Gen 3 và khả năng tối ưu hóa hiệu suất. Kết quả cho thấy, sau 5 giờ sử dụng, HONOR Power vẫn còn tới 83% pin, một con số ấn tượng vượt trội so với nhiều smartphone khác trên thị trường.

Không chỉ có dung lượng pin lớn, HONOR Power còn thể hiện khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt. Trong mùa đông, nhiều smartphone thường gặp tình trạng tắt nguồn do nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, nhờ vào khả năng chịu nhiệt của pin Qinghai Lake, HONOR Power vẫn có thể phát video và thực hiện cuộc gọi ở nhiệt độ âm 20 độ C, mang lại sự an tâm cho những người làm việc ngoài trời.

Ngoài thời lượng pin ấn tượng, HONOR Power còn hỗ trợ sạc nhanh 66W. Trong bài test, thiết bị có thể nạp 37% pin chỉ sau nửa giờ, giúp người dùng giảm bớt lo lắng về việc sạc pin. Hơn nữa, HONOR đã đầu tư vào chiến lược sạc thông minh, tự động điều chỉnh công suất sạc dựa trên thói quen của người dùng.

Một điểm nổi bật khác là cơ chế giữ lại 2% pin thông minh. Khi hầu hết smartphone thông báo hết pin, người dùng thường không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách sạc cho thiết bị. Tuy nhiên, với HONOR Power, ở mức pin 2%, người dùng vẫn có thể thực hiện cuộc gọi liên tục hơn nửa giờ, quét mã QR và điều hướng trong hơn 10 phút.

Tóm lại, HONOR Power mang đến "trải nghiệm thời lượng pin dài cho mọi tình huống" nhờ viên pin 8.000 mAh ấn tượng, kết hợp với phần cứng mạnh mẽ và khả năng tối ưu hóa thông minh. Đây chắc chắn sẽ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, cho phép người dùng thoải mái sử dụng trong 2-3 ngày.