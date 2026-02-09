Lần đầu tiên phi hành gia NASA được mang smartphone lên vũ trụ

Theo thông báo mới nhất từ Giám đốc NASA Jared Isaacman, chính sách này sẽ bắt đầu được áp dụng cho sứ mệnh SpaceX Crew-12 và Artemis II.

Phi hành gia NASA có thể dùng smartphone hiện đại khi thực hiện các sứ mệnh trên vũ trụ. Ảnh minh họa: Moneycontrol

Sứ mệnh SpaceX Crew-12 dự kiến phóng vào ngày 11/2 (theo giờ địa phương), đưa 4 phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Tiếp đó, sứ mệnh Artemis II của NASA dự kiến khởi hành vào tháng 3, đưa 4 phi hành gia thực hiện chuyến bay 10 ngày vòng quanh Mặt Trăng và trở về Trái Đất.

"Chúng tôi đang trao cho các phi hành đoàn những công cụ để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt cho gia đình họ và chia sẻ những hình ảnh, video truyền cảm hứng với thế giới", ông Isaacman chia sẻ trên X.

Trước đây, các phi hành gia chủ yếu bị giới hạn với các máy ảnh cũ và thiết bị hình ảnh lạc hậu. Theo Ars Technica, các sứ mệnh không gian hiện tại vẫn đang sử dụng máy ảnh DSLR của Nikon sản xuất năm 2016 và camera GoPro.

Dù NASA không đề cập cụ thể thương hiệu hay mẫu điện thoại nào trong thông báo, động thái này đánh dấu bước tiến lớn về công nghệ cá nhân trong vũ trụ. Trong khi đó, email gửi Cnet, đại diện Apple xác nhận đây là "lần đầu tiên iPhone đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để sử dụng lâu dài trên quỹ đạo và xa hơn nữa".

Nhiếp ảnh đóng vai trò quan trọng trong các sứ mệnh không gian từ thời Apollo những năm 1960. Các phi hành gia Apollo 11, những người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng vào tháng 7/1969, đã ghi lại những bức ảnh mang tính biểu tượng bằng máy ảnh Hasselblad được sửa đổi đặc biệt.