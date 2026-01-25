10 tính năng đáng tiền sẽ có trên bộ đôi iPhone 18 Pro cao cấp

Apple dự kiến ra mắt dòng iPhone 18 vào cuối năm nay, nhiều khả năng vẫn theo khung thời gian tháng 9 quen thuộc. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy "Nhà Táo" sẽ ưu tiên giới thiệu các mẫu iPhone Pro trước cùng với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2 sẽ lùi sang mùa xuân năm sau.

Dù thời điểm ra mắt vẫn còn vài tháng nữa, các tin đồn và báo cáo đã phác họa khá rõ hướng đi của Apple. Trọng tâm của sự chú ý đang dồn vào iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Những nâng cấp có thể không quá “hào nhoáng” nhưng nhiều trong số đó hứa hẹn tạo ra khác biệt rõ rệt trong sử dụng hàng ngày.

1. Hệ thống camera thông minh hơn với khẩu độ thay đổi

iPhone 17 Pro.

Apple sẽ nâng cấp mạnh mẽ camera trên iPhone 18 Pro. Theo chuỗi cung ứng, máy sẽ dùng camera chính Fusion 48 MP với khẩu độ thay đổi, lần đầu xuất hiện trên iPhone. Tính năng này cho phép ống kính tự điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào, giúp ảnh chụp ở điều kiện thiếu sáng đẹp hơn và xóa phông tự nhiên hơn mà không cần chỉnh tay. Với người yêu nhiếp ảnh di động, đây có thể là nâng cấp đáng giá nhất trong nhiều năm.

2. Thời lượng pin được cải thiện

Pin cũng là điểm được chú ý, đặc biệt trên iPhone 18 Pro Max. Các báo cáo cho biết dung lượng pin của chiếc flagship này sẽ lớn hơn so với iPhone 17 Pro Max. Với người dùng thường xuyên, điều này đồng nghĩa với việc ít phải sạc hơn và không làm gián đoạn trải nghiệm xem phim, chơi game hoặc dẫn đường.

3. Liệu khu vực Dynamic Island có bị loại bỏ?

Ảnh minh họa.

Một số nguồn tin cho rằng Apple sẽ loại bỏ hoàn toàn tính năng này trên các mẫu iPhone 18 Pro, thay bằng một chi tiết "đục lỗ" ở bên trái màn hình, kèm Face ID dưới màn hình. Đây sẽ là thay đổi lớn nhất về mặt trước kể từ iPhone X năm 2017. Tuy nhiên, nguồn khác lại cho rằng Face ID sẽ nằm dưới màn hình nhưng khu vực Dynamic Island vẫn tồn tại, chỉ nhỏ hơn. Hiện chưa rõ Apple sẽ đi theo hướng nào nhưng chắc chắn thiết kế màn hình đang thay đổi.

4. Công nghệ OLED mới xịn hơn

Dự kiến, Samsung sẽ cung cấp màn hình OLED LTPO+ cho iPhone 18 Pro. Công nghệ này giúp màn hình tiết kiệm điện hơn trong khi vẫn hỗ trợ tần số quét 1–120Hz. Ngoài ra, mẫu smartphone cao cấp còn cho phép tích hợp camera hồng ngoại dưới màn hình, phù hợp với tin đồn Face ID ẩn. Nếu tin đồn trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro có thể vừa mượt hơn vừa tiết kiệm pin hơn.

5. Nút điều khiển camera sẽ được nâng cấp

Nút điều khiển camera có thể được Apple tinh chỉnh. Các rò rỉ cho thấy hãng sẽ loại bỏ cảm ứng và phản hồi xúc giác, chỉ giữ đầu vào dựa trên áp lực. Mục tiêu là giảm thao tác vô tình, giúp người dùng kiểm soát camera chủ động hơn. Đây là thay đổi nhỏ nhưng có thể làm nút này đáng tin cậy hơn.

6. Dung lượng lưu trữ lớn hơn

iPhone 18 Pro dự kiến có dung lượng khởi điểm 256 GB và tùy chọn tối đa 2 TB. Mức này phù hợp với người dùng thường xuyên chụp ảnh độ phân giải cao, quay video 4K hoặc 8K, làm việc với ProRes RAW hoặc dùng nhiều ứng dụng nặng. Khi các tính năng AI ngày càng chiếm nhiều dung lượng, bộ nhớ lớn hơn có thể trở thành nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, smartphone có dung lượng bộ nhớ cao thường đi kèm giá cao hơn.

7. Chip 2nm đầu tiên của Apple

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Về hiệu năng, iPhone 18 Pro được đồn đoán trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Dòng iPhone 17 hiện dùng chip A19 trên 3nm nên đây sẽ là bước tiến lớn. Ước tính, hiệu năng của chip chip A20 Pro sẽ tăng khoảng 15% và mức tiêu thụ điện giảm khoảng 30%. Điều này có thể giúp iPhone 18 Pro vừa nhanh hơn vừa mát hơn, đồng thời tiết kiệm pin.

8. Thiết kế mặt sau tinh tế hơn

Apple cũng có thể chỉnh lại mặt lưng. Trên iPhone 17 Pro, kính sạc không dây chưa hoàn toàn khớp với khung nhôm, gây lệch màu nhẹ. iPhone 18 Pro có thể khắc phục bằng cách căn chỉnh tốt hơn các lớp kính và kim loại để tạo vẻ đồng nhất.

9. Loại bỏ modem Qualcomm

Theo các tin đồn, Apple sẽ dùng modem C2 do hãng tự phát triển trên cả dòng iPhone 18, thay thế hoàn toàn phần cứng của Qualcomm. Modem này dự kiến cải thiện hiệu năng mmWave, tăng khả năng tổng hợp sóng mang và tiết kiệm điện hơn. Điều đó có thể mang lại tốc độ 5G nhanh hơn với mức tiêu hao pin thấp hơn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tham vọng tự chủ kết nối của Apple.

10. iPhone 18 Pro Max có thể lập kỷ lục về trọng lượng

Với pin lớn hơn, iPhone 18 Pro Max sẽ nặng hơn 240 gram, có thể trở thành chiếc iPhone nặng nhất từ trước đến nay. Trước đó, iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max đều nặng 240 gram. Điều này cho thấy Apple ưu tiên pin và hiệu năng hơn là giữ iPhone Pro Max thật nhẹ.

Tổng hợp lại, cặp iPhone 18 Pro đang được định hình như một bản nâng cấp có tính toán. Apple không chạy theo thay đổi hào nhoáng mà tập trung tinh chỉnh những yếu tố cốt lõi như hiệu năng, pin, camera, màn hình và kết nối. Nếu các thông tin này chính xác, flagship năm 2026 của Apple có thể trở thành một trong những bản nâng cấp toàn diện nhất từ trước đến nay.