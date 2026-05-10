HONOR 600 Series lộ thiết kế lạ khác hoàn toàn bản quốc tế

Một rò rỉ gần đây cho thấy HONOR đang chuẩn bị một hướng thiết kế riêng biệt cho dòng sản phẩm HONOR 600, thay vì áp dụng một ngôn ngữ thiết kế thống nhất trên toàn cầu như nhiều hãng khác. Cụ thể, một người dùng trên Weibo đã chia sẻ bản phác thảo được cho là của dòng HONOR 600 tại Trung Quốc, hé lộ thiết kế khác biệt đáng kể so với phiên bản quốc tế đã ra mắt trước đó.

Theo thông tin từ rò rỉ, HONOR có thể tiếp tục sử dụng cụm camera ngang mảnh ở mặt lưng, phong cách từng xuất hiện trên thế hệ tiền nhiệm, thay vì chuyển sang thiết kế hoàn toàn mới. Điều này cho thấy HONOR đang cố gắng giữ lại bản sắc riêng cho thị trường quê nhà, nơi người tiêu dùng thường có gu thẩm mỹ khác biệt và yêu cầu cao hơn về tính nhận diện.

Nếu thông tin này là chính xác, dòng HONOR 600 tại Trung Quốc có thể kế thừa một phần phong cách của HONOR 500, với cụm camera nhô lên tương tự như các thiết bị Pixel hoặc những mẫu iPhone đời mới. Đặc biệt, mặt lưng của sản phẩm được cho là sẽ bổ sung họa tiết kim cương hình ngôi sao sắc cạnh, nhằm tăng cảm giác cao cấp và thời trang. Bản phác thảo cũng cho thấy cụm camera gồm hai vòng ống kính lớn, một cảm biến phụ nhỏ và đèn flash LED được bố trí gọn gàng.

Nếu HONOR thực sự đi theo hướng này, có vẻ như hãng đang muốn kết hợp giữa yếu tố công nghệ và thời trang để tạo sự khác biệt. Trong khi đó, phiên bản HONOR 600 toàn cầu lại được cho là mang phong cách hoàn toàn khác, với cụm camera gợi liên tưởng đến các mẫu iPhone 17 Pro mới, thậm chí xuất hiện với tông màu cam nổi bật.

Sự khác biệt lớn giữa hai thị trường khiến nhiều người đặt câu hỏi về chiến lược sản phẩm của HONOR. Có thể công ty sẽ tung ra một phiên bản Luxury Edition đặc biệt cho dòng HONOR 600 tại Trung Quốc, trong khi vẫn giữ nguyên các phiên bản tiêu chuẩn và Pro giống như các phiên bản toàn cầu.